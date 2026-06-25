Renault планирует сократить 800 рабочих мест во Франции, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Renault планирует сократить 800 инженерных рабочих мест во Франции к концу 2027 года для повышения конкурентоспособности.

План трансформации Renault также предусматривает переобучение 2500 сотрудников и найм от 150 до 200 новых специалистов в области электрификации автомобилей, программного обеспечения и искусственного интеллекта.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Французский автопроизводитель Renault планирует сократить 800 инженерных рабочих мест во Франции к концу 2027 года, чтобы повысить свою конкурентноспособность по сравнению с китайскими участниками рынка, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление технического директора компании Филиппа Брюне, сделанное во время телефонной конференции.

"Французский автопроизводитель Renault Group планирует сократить 800 инженерных рабочих мест во Франции к концу 2027 года, чтобы оптимизировать свою структуру и повысить конкурентоспособность по сравнению с китайскими компаниями", - передает Рейтер

По словам Брюне, за последние два года китайские производители более чем втрое увеличили свою долю на европейском рынке благодаря технологически продвинутой продукции и конкурентным ценам. Все остальные участники рынка "испытывают трудности".

Во Франции сосредоточена половина инженерного персонала Renault - 5500 сотрудников. В середине апреля корпорация объявила о планах сократить общую численность инженерного штата на 15-20% к концу 2027 года. Сокращение 800 рабочих мест станет частью этого процесса.

Компания рассчитывает, что профсоюзы одобрят план трансформации в июле, а его реализация начнется в сентябре. План также предусматривает переобучение 2500 сотрудников и наем от 150 до 200 новых специалистов, которые будут заниматься преимущественно электрификацией автомобилей, программным обеспечением и искусственным интеллектом.

Брюне также анонсировал реорганизацию структуры и методов работы, призванную упростить процессы НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) и повысить гибкость в условиях конкуренции с китайскими компаниями. Последние задали новый стандарт, сократив цикл разработки моделей до двух лет, тогда как традиционно в отрасли этот процесс занимал от четырех до пяти лет.