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Разбор завалов в музее-панораме обороны Севастополя продолжился - РИА Новости, 25.06.2026
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14:30 25.06.2026
Разбор завалов в музее-панораме обороны Севастополя продолжился

Разбор завалов в музее-панораме обороны Севастополя после атаки ВСУ продолжился

© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В музее-панораме обороны Севастополя продолжается разбор завалов после пожара, вызванного атакой ВСУ.
  • Сотрудники музея смогли извлечь ряд экспонатов, включая ядра, телегу, посуду, пушку и другие предметы.
  • В результате атаки ВСУ была практически уничтожена панорама «Оборона Севастополя», однако фрагменты оригинальной работы Франца Рубо не повреждены.
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Разбор завалов в музее-панораме обороны Севастополя, где произошел пожар из-за атаки ВСУ, продолжается, шансы найти уцелевшие экспонаты предметного плана остаются, сообщила журналистам главный хранитель музея Анна Стрижак.
"Работы будут еще продолжаться, мы только в начале. Мы надеемся, что дальше, может быть, если что-то упало с предметного плана, мы найдем", - сказала Стрижак, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится разбор завалов.
По ее словам, завтра специалисты будут снова подниматься на предметный план, чтобы найти его фрагменты. Сотрудники уже смогли извлечь большое количество ядер, телеги, чашечку с блюдцем, которые находились в офицерском блиндаже, ведра, котелок, пушку, самовар, лопаты и кирки.
"Завтра планируется спустить еще две больших пушки, сегодня это невозможно. Завтра мы подумаем, как правильно это сделать, чтобы безопасно было для людей, которые будут принимать пушку сверху", - добавила хранитель музея.
Десятого июня ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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