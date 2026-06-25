Разбор завалов в музее-панораме обороны Севастополя продолжился

Краткий пересказ от РИА ИИ В музее-панораме обороны Севастополя продолжается разбор завалов после пожара, вызванного атакой ВСУ.

Сотрудники музея смогли извлечь ряд экспонатов, включая ядра, телегу, посуду, пушку и другие предметы.

В результате атаки ВСУ была практически уничтожена панорама «Оборона Севастополя», однако фрагменты оригинальной работы Франца Рубо не повреждены.

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Разбор завалов в музее-панораме обороны Севастополя, где произошел пожар из-за атаки ВСУ, продолжается, шансы найти уцелевшие экспонаты предметного плана остаются, сообщила журналистам главный хранитель музея Анна Стрижак.

"Работы будут еще продолжаться, мы только в начале. Мы надеемся, что дальше, может быть, если что-то упало с предметного плана, мы найдем", - сказала Стрижак, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится разбор завалов.

По ее словам, завтра специалисты будут снова подниматься на предметный план, чтобы найти его фрагменты. Сотрудники уже смогли извлечь большое количество ядер, телеги, чашечку с блюдцем, которые находились в офицерском блиндаже, ведра, котелок, пушку, самовар, лопаты и кирки.

"Завтра планируется спустить еще две больших пушки, сегодня это невозможно. Завтра мы подумаем, как правильно это сделать, чтобы безопасно было для людей, которые будут принимать пушку сверху", - добавила хранитель музея.