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Правила ЕС по метану могут оставить их без газа, заявили в Минэнерго США - РИА Новости, 25.06.2026
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12:22 25.06.2026 (обновлено: 12:23 25.06.2026)
Правила ЕС по метану могут оставить их без газа, заявили в Минэнерго США

Райт: правила ЕС по метану могут оставить Европу без американского газа

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр энергетики США Крис Райт предупредил, что Евросоюз может лишиться поставок американского газа.
  • По словам Райта, это произойдет, если Брюссель не смягчит свои правила по ограничению выбросов метана.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт предупредил, что Евросоюз может лишиться поставок американского газа, если Брюссель не смягчит свои правила по ограничению выбросов метана.
"Без серьезной реформы этого правила оно создаст серьезные проблемы для Европы, а в этом нет необходимости. Это не эскалация. Наши энергоресурсы будут поступать на рынок. Просто они пойдут в другое место", - сказал Райт в интервью агентству Блумберг на полях конференции в Нью-Йорке.
В марте Блумберг передавало, что США раскритиковали правила Евросоюза по ограничению выбросов метана при импорте нефти и газа, заявив, что на фоне перебоев с поставками Брюссель не может позволить себе чрезмерно жесткое регулирование.
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