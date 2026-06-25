Правила ЕС по метану могут оставить их без газа, заявили в Минэнерго США

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт предупредил, что Евросоюз может лишиться поставок американского газа, если Брюссель не смягчит свои правила по ограничению выбросов метана.

В марте Блумберг передавало, что США раскритиковали правила Евросоюза по ограничению выбросов метана при импорте нефти и газа, заявив, что на фоне перебоев с поставками Брюссель не может позволить себе чрезмерно жесткое регулирование.