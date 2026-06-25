Глава МВД ФРГ заявил о поляризации общества из-за миграционной политики

Правительство ФРГ также приняло ряд других мер, направленных на ограничение нелегальной миграции. В мае 2025 года было отменено распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно новый глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.