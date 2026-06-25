Глава МВД ФРГ заявил о поляризации общества из-за миграционной политики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкое общество сильно разделено из-за решения экс-канцлера Ангелы Меркель 2015 года об открытии границ для мигрантов.
- Поляризация общества сохраняется, несмотря на возможное снижение числа просителей убежища, так как граждане сомневаются в способности власти справляться с проблемами.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Немецкое общество сильно разделено, и причиной этого стало решение экс-канцлера Ангелы Меркель 2015 года об открытии границ для мигрантов, заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
"Поляризация нашего общества отчасти сильнее, чем мы предполагали... Миграционная политика 2015 года стала ядром нового кризиса доверия", - рассказал министр в интервью изданию Zeit.
Добриндт также подчеркнул, что за десять лет страна "и эмоционально, и фактически выбилась из сил", а политическая система не могла реагировать на другие вызовы. Несмотря на то, что число просителей убежища может в этом году снизиться и составить менее 100 тысяч человек, поляризация сохраняется, поскольку граждане по-прежнему сомневаются в способности власти справляться с проблемами - по мнению Добриндта, на это указывает и успех партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в опросах.
В 2025 году кабинет министров ФРГ одобрил внедрение в национальное законодательство общеевропейской реформы системы предоставления убежища, направленной на ограничение миграции. Законопроекты, среди прочего, предусматривают возможность заключения беженцев под стражу для предотвращения их бегства.
Правительство ФРГ также приняло ряд других мер, направленных на ограничение нелегальной миграции. В мае 2025 года было отменено распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно новый глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.