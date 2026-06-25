В Раде заявили о внесении изменений в бюджет из-за нехватки денег на армию

Краткий пересказ от РИА ИИ Кабинет Украины планирует вносить изменения в бюджет страны на 2026 год из-за нехватки денег на армию, заявил депутат Верховной Рады Железняк.

Владимир Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов бюджета Украины на 2026 год.

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Кабмин Украины снова планирует вносить изменения в бюджет страны на 2026 год из-за нехватки денег на армию, заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

Владимир Зеленский 22 июня подписал закон об увеличении военных расходов бюджета Украины на 2026 год. В конце мая министерство финансов Украины сообщило, что Рада поддержала в первом чтении увеличение военных расходов бюджета Украины на 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов).

"Правительство готовит изменения в госбюджет в этом году. Да, опять. Да, потому что не хватает денег на армию - где-то под 280-300 миллиардов гривен (6,2 – 6,6 миллиона долларов – ред.)… Снова будут голосовать осенью и снова под крики: "Срочно! Нужны деньги на армию", - написал Железняк в своем Telegram-канале.