Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили о внесении изменений в бюджет из-за нехватки денег на армию - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 25.06.2026
В Раде заявили о внесении изменений в бюджет из-за нехватки денег на армию

Депутат Железняк рассказал об изменениях в бюджете из-за нехватки денег на армию

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кабинет Украины планирует вносить изменения в бюджет страны на 2026 год из-за нехватки денег на армию, заявил депутат Верховной Рады Железняк.
  • Владимир Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов бюджета Украины на 2026 год.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Кабмин Украины снова планирует вносить изменения в бюджет страны на 2026 год из-за нехватки денег на армию, заявил депутат Рады Ярослав Железняк.
Владимир Зеленский 22 июня подписал закон об увеличении военных расходов бюджета Украины на 2026 год. В конце мая министерство финансов Украины сообщило, что Рада поддержала в первом чтении увеличение военных расходов бюджета Украины на 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов).
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский ищет поддержки нацистов
19 июня, 15:31
"Правительство готовит изменения в госбюджет в этом году. Да, опять. Да, потому что не хватает денег на армию - где-то под 280-300 миллиардов гривен (6,2 – 6,6 миллиона долларов – ред.)… Снова будут голосовать осенью и снова под крики: "Срочно! Нужны деньги на армию", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
"Больной!" Депутат Рады набросился на Зеленского после заявления о Крыме
Вчера, 09:25
 
В миреУкраинаКиевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала