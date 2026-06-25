В Раде заявили о внесении изменений в бюджет из-за нехватки денег на армию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кабинет Украины планирует вносить изменения в бюджет страны на 2026 год из-за нехватки денег на армию, заявил депутат Верховной Рады Железняк.
- Владимир Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов бюджета Украины на 2026 год.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Кабмин Украины снова планирует вносить изменения в бюджет страны на 2026 год из-за нехватки денег на армию, заявил депутат Рады Ярослав Железняк.
Владимир Зеленский 22 июня подписал закон об увеличении военных расходов бюджета Украины на 2026 год. В конце мая министерство финансов Украины сообщило, что Рада поддержала в первом чтении увеличение военных расходов бюджета Украины на 1,56 триллиона гривен (35,2 миллиарда долларов).
"Правительство готовит изменения в госбюджет в этом году. Да, опять. Да, потому что не хватает денег на армию - где-то под 280-300 миллиардов гривен (6,2 – 6,6 миллиона долларов – ред.)… Снова будут голосовать осенью и снова под крики: "Срочно! Нужны деньги на армию", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Бюджет на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. Закрывать "дыру" Киев намерен за счет внешнего финансирования.