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Россиян ждут две коротких рабочих недели во втором полугодии - РИА Новости, 25.06.2026
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00:36 25.06.2026 (обновлено: 00:40 25.06.2026)
Россиян ждут две коротких рабочих недели во втором полугодии

Юрист Южалин: россиян во втором полугодии ждут две короткие рабочие недели

© РИА Новости / Рамиль СитдиковРабота офиса
Работа офиса - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Работа офиса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во второй половине 2026 года ожидаются две коротких рабочих недели: со 2 по 8 ноября и с 28 декабря по 3 января 2027 года.
  • На неделе со 2 по 8 ноября будет четыре рабочих дня и один сокращенный рабочий день (во вторник, 3 ноября), а на неделе с 28 декабря по 3 января — три рабочих дня.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиян во втором полугодии ждут две коротких рабочих недели в связи с празднованием Дня народного единства и Нового года, напомнил читателям РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Во второй половине 2026 года ожидается две коротких рабочих недели. На неделе со 2 по 8 ноября - четыре рабочих дня и один сокращенный рабочий день (во вторник 3 ноября). На неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года - три рабочих дня", - обращает внимание эксперт.
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Таким образом, во втором полугодии 2026 года работников на пятидневной рабочей неделе ожидают 130 рабочих дней.
А также 54 выходных и праздничных, нерабочих дней. Из них - один нерабочий праздничный день 4 ноября и дополнительный выходной 31 декабря.
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Александр ЮжалинSuperJobОбщество
 
 
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