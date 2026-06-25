Россиян ждут две коротких рабочих недели во втором полугодии

Краткий пересказ от РИА ИИ Во второй половине 2026 года ожидаются две коротких рабочих недели: со 2 по 8 ноября и с 28 декабря по 3 января 2027 года.

На неделе со 2 по 8 ноября будет четыре рабочих дня и один сокращенный рабочий день (во вторник, 3 ноября), а на неделе с 28 декабря по 3 января — три рабочих дня.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиян во втором полугодии ждут две коротких рабочих недели в связи с празднованием Дня народного единства и Нового года, напомнил читателям РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

"Во второй половине 2026 года ожидается две коротких рабочих недели. На неделе со 2 по 8 ноября - четыре рабочих дня и один сокращенный рабочий день (во вторник 3 ноября). На неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года - три рабочих дня", - обращает внимание эксперт.

Таким образом, во втором полугодии 2026 года работников на пятидневной рабочей неделе ожидают 130 рабочих дней.