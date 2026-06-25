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Путин поздравил Росстат с 215-летием - РИА Новости, 25.06.2026
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10:07 25.06.2026
Путин поздравил Росстат с 215-летием

Путин поздравил Росстат с 215-летием и отметил роль цифровых технологий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федеральной службы государственной статистики с профессиональным праздником и 215-й годовщиной образования.
  • Глава государства отметил, что статистика является важным инструментом государственного управления и объективной основой для принятия ключевых решений.
  • Путин подчеркнул высокую компетентность и преданность долгу сотрудников статистической службы.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федеральной службы государственной статистики с их профессиональным праздником и 215-й годовщиной образования, отметив роль цифровых технологий.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Поздравляю вас с профессиональным праздником и 215-й годовщиной образования в нашей стране органов государственной статистики... Отрадно, что нынешний коллектив Росстата и его территориальных органов с уважением относится к замечательным традициям предшественников, внедряет инновационные, цифровые технологии и результаты передовых научных исследований, понимает исключительную значимость своей работы", - говорится в телеграмме президента.
Глава государства отметил, что статистика является важным инструментом государственного управления, объективной основой для принятия ключевых решений в сфере экономики и социальной инфраструктуры, демографии и экологии, в других областях.
Он подчеркнул, что за прошедшие годы отечественная статистическая служба прошла важные этапы становления и развития, совершенствования организационной структуры, методологической базы, и ее сотрудников неизменно отличали высокая компетентность и преданность долгу.
"Благодарю вас за добросовестный труд, стремление честно служить Отечеству. Желаю реализации намеченных планов и всего наилучшего", - добавил Путин.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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