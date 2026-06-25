Путин поздравил Росстат с 215-летием

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федеральной службы государственной статистики с профессиональным праздником и 215-й годовщиной образования.

Глава государства отметил, что статистика является важным инструментом государственного управления и объективной основой для принятия ключевых решений.

Путин подчеркнул высокую компетентность и преданность долгу сотрудников статистической службы.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федеральной службы государственной статистики с их профессиональным праздником и 215-й годовщиной образования, отметив роль цифровых технологий.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником и 215-й годовщиной образования в нашей стране органов государственной статистики... Отрадно, что нынешний коллектив Росстата и его территориальных органов с уважением относится к замечательным традициям предшественников, внедряет инновационные, цифровые технологии и результаты передовых научных исследований, понимает исключительную значимость своей работы", - говорится в телеграмме президента.

Глава государства отметил, что статистика является важным инструментом государственного управления, объективной основой для принятия ключевых решений в сфере экономики и социальной инфраструктуры, демографии и экологии, в других областях.

Он подчеркнул, что за прошедшие годы отечественная статистическая служба прошла важные этапы становления и развития, совершенствования организационной структуры, методологической базы, и ее сотрудников неизменно отличали высокая компетентность и преданность долгу.