Путин поздравил Росстат с 215-летием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федеральной службы государственной статистики с профессиональным праздником и 215-й годовщиной образования.
- Глава государства отметил, что статистика является важным инструментом государственного управления и объективной основой для принятия ключевых решений.
- Путин подчеркнул высокую компетентность и преданность долгу сотрудников статистической службы.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федеральной службы государственной статистики с их профессиональным праздником и 215-й годовщиной образования, отметив роль цифровых технологий.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником и 215-й годовщиной образования в нашей стране органов государственной статистики... Отрадно, что нынешний коллектив Росстата и его территориальных органов с уважением относится к замечательным традициям предшественников, внедряет инновационные, цифровые технологии и результаты передовых научных исследований, понимает исключительную значимость своей работы", - говорится в телеграмме президента.
Глава государства отметил, что статистика является важным инструментом государственного управления, объективной основой для принятия ключевых решений в сфере экономики и социальной инфраструктуры, демографии и экологии, в других областях.
Он подчеркнул, что за прошедшие годы отечественная статистическая служба прошла важные этапы становления и развития, совершенствования организационной структуры, методологической базы, и ее сотрудников неизменно отличали высокая компетентность и преданность долгу.
"Благодарю вас за добросовестный труд, стремление честно служить Отечеству. Желаю реализации намеченных планов и всего наилучшего", - добавил Путин.