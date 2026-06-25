Рейтинг@Mail.ru
Пушков заявил о неспособности США навязывать свою волю военным путем - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 25.06.2026
Пушков заявил о неспособности США навязывать свою волю военным путем

Пушков: конфликт в Иране подтвердил неспособность США навязывать свою волю силой

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Пушков заявил, что конфликт США и Ирана подтвердил неспособность Вашингтона навязывать свою волю военным путем.
  • Он отметил, что меморандум США и Ирана основан на принципах международного права и зафиксировал факт неспособности США навязывать свою волю средним державам.
  • Сенатор подчеркнул формирование двух центров влияния в мире: старого центра мощи в лице "большой семерки" и БРИКС, который базируется на принципах многополярности и равенства государств.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Конфликт США и Ирана подтвердил неспособность Вашингтона навязывать свою волю военным путем, это уже новый мир, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Война в Иране... Сверхдержава не может нанести поражение средней региональной державе и заставить ее принять те условия, которые она ей диктует. Это фундаментальный новый феномен, такого еще не было", - сказал политик, выступая в рамках XIV Петербургского международного юридического форума.
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Рубио рассказал, с каким шагом Ирана США не смогут мириться
Вчера, 12:29
Комментируя обсуждение меморандума США и Ирана, Пушков отметил, что "дело не в том, прекратит он войну или не прекратит".
"Дело в том, что этот меморандум, даже еще не войдя в силу, он уже зафиксировал факт неспособности США навязывать военным путем свою волю средним державам", - сказал сенатор.
При этом Пушков обратил внимание на то, что меморандум США и Ирана также основан на принципах международного права.
"Мы видим ограниченность возможностей Запада по навязыванию своей воли вопреки международному праву", - добавил он.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Пушков высказался об обвинениях Украины в неонацизме со стороны России
21 июня, 01:44
Сенатор отметил, что государства сопротивляются навязыванию чужой воли, оказывают противодействие и одерживают политические и военные победы.
"И здесь очень важно, что сформировалось два центра по отношению к международному праву и два центра влияния, мощи в мире. Один центр - это большая "семерка", это старый центр мощи, который пытается навязать свою волю миру через сумму элементов влияния, но прежде всего сейчас, в последнее время, через военную силу. И БРИКС, который базируется на принципах многополярности, равенства государств", - подчеркнул Пушков.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Военный в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Тегеран не проиграл войну Вашингтону, заявил Медведев
20 июня, 09:41
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Алексей ПушковБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала