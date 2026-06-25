Краткий пересказ от РИА ИИ Алексей Пушков заявил, что конфликт США и Ирана подтвердил неспособность Вашингтона навязывать свою волю военным путем.

Он отметил, что меморандум США и Ирана основан на принципах международного права и зафиксировал факт неспособности США навязывать свою волю средним державам.

Сенатор подчеркнул формирование двух центров влияния в мире: старого центра мощи в лице "большой семерки" и БРИКС, который базируется на принципах многополярности и равенства государств.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Конфликт США и Ирана подтвердил неспособность Вашингтона навязывать свою волю военным путем, это уже новый мир, заявил сенатор Алексей Пушков.

"Война в Иране ... Сверхдержава не может нанести поражение средней региональной державе и заставить ее принять те условия, которые она ей диктует. Это фундаментальный новый феномен, такого еще не было", - сказал политик, выступая в рамках XIV Петербургского международного юридического форума.

Комментируя обсуждение меморандума США и Ирана, Пушков отметил, что "дело не в том, прекратит он войну или не прекратит".

"Дело в том, что этот меморандум, даже еще не войдя в силу, он уже зафиксировал факт неспособности США навязывать военным путем свою волю средним державам", - сказал сенатор.

При этом Пушков обратил внимание на то, что меморандум США и Ирана также основан на принципах международного права.

"Мы видим ограниченность возможностей Запада по навязыванию своей воли вопреки международному праву", - добавил он.

Сенатор отметил, что государства сопротивляются навязыванию чужой воли, оказывают противодействие и одерживают политические и военные победы.

"И здесь очень важно, что сформировалось два центра по отношению к международному праву и два центра влияния, мощи в мире. Один центр - это большая "семерка", это старый центр мощи, который пытается навязать свою волю миру через сумму элементов влияния, но прежде всего сейчас, в последнее время, через военную силу. И БРИКС, который базируется на принципах многополярности, равенства государств", - подчеркнул Пушков.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.