ПСБ: темой форума "Просто капитал" станет развитие рынка IPO

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На форуме "Просто капитал", который проходит при поддержке ПСБ, расскажут о развитии рынка IPO (первичного публичного размещения акций) и деловых инвестиций, сообщила пресс-служба банка.
Старший вице президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова провела второе заседание комитета по финансовой культуре и просвещению ассоциации банков России. Оно было посвящено вопросам развития культуры IPO. Участники мероприятия обсудили практики развития механизмов инвестирования среди населения, а также пути донесения информации о рынке и актуальные вопросы его развития.
Она отметила, что инвестрынок – это перспективное направление для развития экономики в целом, а также развития средних и малых компаний, в том числе высокотехнологичных. Однако в силу текущей рыночной конъюнктуры этот инструмент мало востребован и требует укрепления доверия со стороны инвесторов и физических лиц.
"Необходимо повышать информированность аудитории и потенциальных инвесторов о преимуществах IPO, и форум по финансовой грамотности “Просто капитал”, который проходит ежегодно при поддержке ПСБ, станет отличной площадкой для обсуждения этих вопросов – очередное мероприятие мы проведем уже в ноябре, и значительная часть деловой повестки будет посвящена вопросам IPO и рынка инвестиций", – приводит пресс-служба слова Подгузовой.
В свою очередь, старший вице-президент – директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев в ходе своего выступления на комитете по финансовой культуре и просвещению рассказал о макроэкономических предпосылках и барьерах развития культуры IPO, развитии поведенческой культуры и возможных меры по борьбе со спекулятивным характером торговли.
"Для того, чтобы частные инвесторы уверенно приобретали ценные бумаги той или иной компании и дольше держали такую бумагу, необходимо усиливать доверие между всеми участниками. В период выхода на IPO акционеры должны демонстрировать максимальную открытость: на разных публичных площадках транслировать информацию о бизнес-модели компании, ее преимуществах, а также о стратегии развития на ближайшие годы", – сказал Жоголев.
Он подчеркнул, что в части развития первичного публичного размещения акций нельзя забывать о важности послелистинговой поддержки акций, которая является еще одним не совсем очевидным фактором.
"Возможным решением здесь может быть требование по назначению маркет-мейкера для всех IPO с free float (долей акций в свободном обращении – ред.) ниже определенного уровня минимум на шесть месяцев после листинга. Для профессионального инвестора логичным подходом было бы участие в IPO только при серьезном дисконте к справедливой стоимости. И даже в этом случае оставлять резерв для докупки позиции на вторичном рынке", – отметил Жоголев.
По его словам, полезным маркером для оценки рисков и качества бизнеса эмитента в целом могло бы стать обязательное наличие кредитного рейтинга компании. И если кредитный рейтинг не подтвержден или находится на "мусорном" уровне, то это серьезный повод задуматься, стоит ли приобретать такие ценные бумаги.
Также Жоголев рассказал о важности разных стандартов аллокации для разных классов участников размещения. Так, он назвал логичным тот факт, что крупные профессиональные инвесторы, которые обеспечивают подавляющую долю привлечения на определенном горизонте, получают более привлекательные условия, чем отдельные частные инвесторы. Однако правила аллокации должны быть прозрачны и понятны всем участникам уже на старте.