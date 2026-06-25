ПСБ: темой форума "Просто капитал" станет развитие рынка IPO

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На форуме "Просто капитал", который проходит при поддержке ПСБ, расскажут о развитии рынка IPO (первичного публичного размещения акций) и деловых инвестиций, сообщила пресс-служба банка.

Старший вице президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова провела второе заседание комитета по финансовой культуре и просвещению ассоциации банков России. Оно было посвящено вопросам развития культуры IPO. Участники мероприятия обсудили практики развития механизмов инвестирования среди населения, а также пути донесения информации о рынке и актуальные вопросы его развития.

Она отметила, что инвестрынок – это перспективное направление для развития экономики в целом, а также развития средних и малых компаний, в том числе высокотехнологичных. Однако в силу текущей рыночной конъюнктуры этот инструмент мало востребован и требует укрепления доверия со стороны инвесторов и физических лиц.

"Необходимо повышать информированность аудитории и потенциальных инвесторов о преимуществах IPO, и форум по финансовой грамотности “Просто капитал”, который проходит ежегодно при поддержке ПСБ, станет отличной площадкой для обсуждения этих вопросов – очередное мероприятие мы проведем уже в ноябре, и значительная часть деловой повестки будет посвящена вопросам IPO и рынка инвестиций", – приводит пресс-служба слова Подгузовой.

В свою очередь, старший вице-президент – директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев в ходе своего выступления на комитете по финансовой культуре и просвещению рассказал о макроэкономических предпосылках и барьерах развития культуры IPO, развитии поведенческой культуры и возможных меры по борьбе со спекулятивным характером торговли.

"Для того, чтобы частные инвесторы уверенно приобретали ценные бумаги той или иной компании и дольше держали такую бумагу, необходимо усиливать доверие между всеми участниками. В период выхода на IPO акционеры должны демонстрировать максимальную открытость: на разных публичных площадках транслировать информацию о бизнес-модели компании, ее преимуществах, а также о стратегии развития на ближайшие годы", – сказал Жоголев.

Он подчеркнул, что в части развития первичного публичного размещения акций нельзя забывать о важности послелистинговой поддержки акций, которая является еще одним не совсем очевидным фактором.

"Возможным решением здесь может быть требование по назначению маркет-мейкера для всех IPO с free float (долей акций в свободном обращении – ред.) ниже определенного уровня минимум на шесть месяцев после листинга. Для профессионального инвестора логичным подходом было бы участие в IPO только при серьезном дисконте к справедливой стоимости. И даже в этом случае оставлять резерв для докупки позиции на вторичном рынке", – отметил Жоголев.

По его словам, полезным маркером для оценки рисков и качества бизнеса эмитента в целом могло бы стать обязательное наличие кредитного рейтинга компании. И если кредитный рейтинг не подтвержден или находится на "мусорном" уровне, то это серьезный повод задуматься, стоит ли приобретать такие ценные бумаги.