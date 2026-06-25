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Глава Роскачества назвал работу "России сегодня" ориентиром для отрасли - РИА Новости, 25.06.2026
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16:33 25.06.2026
Глава Роскачества назвал работу "России сегодня" ориентиром для отрасли

Протасов поздравил коллектив «России сегодня» с 85-летием Совинформбюро

© РИА НовостиЛоготип "Россия сегодня"
Логотип Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Логотип "Россия сегодня". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Роскачества Максим Протасов поздравил коллектив "России сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро.
  • Он отметил, что стандарты работы медиагруппы являются ориентиром для медиаотрасли.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Роскачества Максим Протасов поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания Совинформбюро и отметил стандарты работы медиагруппы как ориентир для российской медиаотрасли.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
"От имени Роскачества и от себя лично рад поздравить Вас и весь многотысячный коллектив агентства с 85-летием со дня образования легендарного Совинформбюро... В эпоху колоссальных информационных потоков и смысловых вызовов стандарты работы медиагруппы "Россия сегодня" являются настоящим ориентиром для всей отечественной медиаотрасли", - говорится в письме генеральному директору медиагруппы Дмитрию Киселеву.
Протасов пожелал Киселеву и сотрудникам медиагруппы крепкого здоровья, неиссякаемой созидательной энергии, реализации самых амбициозных проектов и дальнейших успехов.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
24 июня, 00:48
 
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