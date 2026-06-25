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В Приморье установили возможное местонахождение пропавшего вертолета - РИА Новости, 25.06.2026
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04:47 25.06.2026 (обновлено: 05:35 25.06.2026)
В Приморье установили возможное местонахождение пропавшего вертолета

Пропавший в Приморье вертолет может находиться недалеко от Светлой

© Фото : МЧС Приморского края/MAXМи-8, направленный на поиск пропавшего в Приморье вертолета
Ми-8, направленный на поиск пропавшего в Приморье вертолета - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : МЧС Приморского края/MAX
Ми-8, направленный на поиск пропавшего в Приморье вертолета
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 12 километрах северо-западнее населенного пункта Светлая были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное местонахождение пропавшего вертолета.
  • Для поиска пропавшего вертолета в Тернейский округ направлен вертолет Ми-8 МЧС России из Хабаровска, также на место доставляются спасатели, к применению готов вертолет Ми-8 МЧС России из Владивостока.
  • 21 июня в Тернейском районе была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы.
УЛАН-УДЭ, 25 июн - РИА Новости. Возможное местонахождение пропавшего в Приморье вертолета установлено на севере края, туда отправились спасатели, сообщило краевое ГУ МЧС.
"В ходе проведения воздушной разведки в 12 километрах северо-западнее населенного пункта Светлая были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное местонахождение пропавшего вертолета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для авиамониторинга в Тернейский округ направлен вертолет Ми-8 МЧС России из города Хабаровск, также на место доставляются спасатели, к применению готов вертолет Ми-8 МЧС России из Владивостока.
В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводят с воскресенья с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. По информации Росавиации, вертолет принадлежит компании "Гранат".
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