Проекты по поддержке участников СВО удостоят премии "Патриоты России"

Краткий пересказ от РИА ИИ Премия «Патриоты России» учреждена для выявления и поощрения лучших проектов, направленных на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов и участников СВО.

Заявочная кампания премии «Патриоты России» проходит до 12 июля, а награждение победителей состоится 22 августа в Тюмени на первом федеральном форуме «Патриоты России».

Конкурс проводится по семи номинациям: сценический проект, прикладное творчество, цифровое решение, сохранение исторической памяти, формирование ценностных ориентиров общества, технологические решения и патриотическое воспитание детей и молодежи.

ТЮМЕНЬ, 25 июн – РИА Новости. Лучшие волонтерские, гражданские, технологические и другие проекты, направленные в том числе на поддержку ветеранов и участников специальной военной операции, будут отмечены премией "Патриоты России".

Награждение лучших волонтерских практик пройдет 22 августа в Тюмени на первом федеральном форуме " Патриоты России ".

"Заявочная кампания Всероссийской премии "Патриоты России" проходит до 12 июля. Она учреждена для выявления и поощрения лучших волонтерских, гражданских, технологических и медиа решений, направленных на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов и участников СВО. Награждение пройдет в рамках Всероссийского форума "Патриоты России", - сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Конкурс проводится по семи номинациям: сценический проект, прикладное творчество, цифровое решение, сохранение исторической памяти, формирование ценностных ориентиров общества, технологические решения и патриотическое воспитание детей и молодежи. Авторы самых значимых проектов получат признание и награды, подробности о конкурсе можно узнать на сайте https://форумпатриотов.рф