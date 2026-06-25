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Проекты по поддержке участников СВО удостоят премии "Патриоты России" - РИА Новости, 25.06.2026
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Тюменская область
 
15:09 25.06.2026 (обновлено: 15:27 25.06.2026)
Проекты по поддержке участников СВО удостоят премии "Патриоты России"

Лучшие проекты по поддержке участников СВО удостоят премии "Патриоты России"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премия «Патриоты России» учреждена для выявления и поощрения лучших проектов, направленных на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов и участников СВО.
  • Заявочная кампания премии «Патриоты России» проходит до 12 июля, а награждение победителей состоится 22 августа в Тюмени на первом федеральном форуме «Патриоты России».
  • Конкурс проводится по семи номинациям: сценический проект, прикладное творчество, цифровое решение, сохранение исторической памяти, формирование ценностных ориентиров общества, технологические решения и патриотическое воспитание детей и молодежи.
ТЮМЕНЬ, 25 июн – РИА Новости. Лучшие волонтерские, гражданские, технологические и другие проекты, направленные в том числе на поддержку ветеранов и участников специальной военной операции, будут отмечены премией "Патриоты России".
Награждение лучших волонтерских практик пройдет 22 августа в Тюмени на первом федеральном форуме "Патриоты России".
"Заявочная кампания Всероссийской премии "Патриоты России" проходит до 12 июля. Она учреждена для выявления и поощрения лучших волонтерских, гражданских, технологических и медиа решений, направленных на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов и участников СВО. Награждение пройдет в рамках Всероссийского форума "Патриоты России", - сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
Конкурс проводится по семи номинациям: сценический проект, прикладное творчество, цифровое решение, сохранение исторической памяти, формирование ценностных ориентиров общества, технологические решения и патриотическое воспитание детей и молодежи. Авторы самых значимых проектов получат признание и награды, подробности о конкурсе можно узнать на сайте https://форумпатриотов.рф.
Форум "Патриоты России" стал продолжением окружного форума "Патриоты Урала", который проводился с осени 2024 года по инициативе полномочного представителя президента России в УрФО Артема Жоги. За год прошло пять встреч в регионах округа, участниками стали более 2 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина форум получил всероссийский статус и новое название.
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