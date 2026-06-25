В Брянской области три человека пострадали при взрыве

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Нижнее Брянской области трое мужчин получили ранения из-за детонации взрывного устройства после того, как подняли подозрительный предмет.

Их оперативно доставили в больницу.

Врио губернатора Егор Ковальчук призвал жителей региона быть бдительными и не приближаться к незнакомым предметам.

БРЯНСК, 25 июн – РИА Новости. Три человека в селе Нижнее Брянской области ранены при взрыве после того, как подняли подозрительный предмет, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"В селе Нижнее Стародубского муниципального округа работники местного предприятия подняли подозрительный предмет, произошла детонация взрывного устройства… трое мужчин получили минно-взрывные травмы и ранения различной степени тяжести", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале

По словам врио губернатора, мужчины нарушили правила безопасности. После взрыва их оперативно доставили в больницу, где оказали помощь.