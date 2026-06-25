В Польше столкнулись пассажирские поезда, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ В Польше произошло столкновение пассажирских поездов, пострадали не менее двух человек.

По данным пожарной стражи, в результате происшествия никто не погиб, один из раненых получил травму головы.

ВАРШАВА, 25 июн - РИА Новости. Пассажирские поезда столкнулись в Польше, по предварительным данным, пострадали не менее двух человек, сообщает издание Пассажирские поезда столкнулись в Польше, по предварительным данным, пострадали не менее двух человек, сообщает издание Gazeta.pl

"Пассажирские поезда столкнулись в Белосливе Великопольского воеводства. По предварительным данным, пострадали не менее двух человек", - говорится в сообщении.

По данным пожарной стражи, в результате происшествия никто не погиб. Известно, что один из раненых получил травму головы. В поездах находились около 200 пассажиров.