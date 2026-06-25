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В Польше столкнулись пассажирские поезда, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.06.2026
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23:22 25.06.2026
В Польше столкнулись пассажирские поезда, есть пострадавшие

В Польше столкнулись два поезда, пострадали не менее двух человек

© AP Photo / Czarek SokolowskiАвтомобиль скорой помощи в Польше
Автомобиль скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Автомобиль скорой помощи в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше произошло столкновение пассажирских поездов, пострадали не менее двух человек.
  • По данным пожарной стражи, в результате происшествия никто не погиб, один из раненых получил травму головы.
ВАРШАВА, 25 июн - РИА Новости. Пассажирские поезда столкнулись в Польше, по предварительным данным, пострадали не менее двух человек, сообщает издание Gazeta.pl.
"Пассажирские поезда столкнулись в Белосливе Великопольского воеводства. По предварительным данным, пострадали не менее двух человек", - говорится в сообщении.
По данным пожарной стражи, в результате происшествия никто не погиб. Известно, что один из раненых получил травму головы. В поездах находились около 200 пассажиров.
На фотографиях, которые публикуют очевидцы в соцсетях, можно увидеть, что поезда принадлежат компаниям PKP Intercity и Polregio.
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