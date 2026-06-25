График поездов в Крым скорректируют, останется семь ежедневных составов

Краткий пересказ от РИА ИИ «Гранд Сервис Экспресс» скорректирует график поездов «Таврия» и оставит семь ежедневных составов, курсирующих между Крымом и материковой частью России.

Поезда будут следовать до и от станции Керчь Южная до особого распоряжения.

Другие поезда будут отменяться постепенно в течение двух недель, пассажирам рекомендуется проверить даты отмены рейсов и при необходимости оформить возврат билетов.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) скорректирует график поездов "Таврия", курсирующих между Крымом и материковой частью России, и оставит семь ежедневных составов, сообщает компания.

"Уважаемые пассажиры! По решению оперштаба Республики Крым компания " Гранд Сервис Экспресс " совместно с Минтрансом Республики Крым и ФГУП "Крымская железная дорога" сокращает количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и обратно. Ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться 7 поездов", - говорится в сообщении ГСЭ

Сохраняются поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, №27/28 Москва – Симферополь, №91/92 Москва – Севастополь, №315/316 Адлер – Симферополь, №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков – Чудово, курсирующей по датам), № 453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день), № 17/18 (одноэтажный 3 раза в 4 дня) и № 167/168 (двухэтажный 1 раз в 4 дня) Москва – Симферополь.

"До особого распоряжения вышеуказанные поезда следуют до и от станции Керчь Южная", - уточняется в сообщении.

"Гранд Сервис Экспресс" продолжит привлекать транспортные компании для подвоза пассажиров поездов, следующих до особого распоряжения до и от Керчи, автобусами по разработанному расписанию.

"Другие поезда, ранее курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно, в течение двух недель. Это сделано для того, чтобы пассажиры, кому нужно уехать в ближайшие дни, не меняли свои планы, а те, кто купил билеты в Крым на более дальние даты, смог скорректировать свои планы для дороги в обе стороны", - указано в сообщении.

Компания также приводит инструкцию, как действовать пассажирам, чьих поездов нет в списке сохранившихся. Надо проверить дату отмены рейсов для поезда. Если билет на отмененный поезд уже куплен, нужно оформить возврат на ресурсе, где он был приобретен или в кассе дальнего следования ж/д вокзала.

Если надо купить новый билет, а на сайте ГСЭ не предлагается маршрут до конечной точки назначения, нужно самостоятельно состыковать один из имеющихся маршрутов от Керчи с маршрутом другого перевозчика для нужной вам станции.