Песков прокомментировал удаление приложений VK из App Store

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK.
- Песков заявил, что перед выводами о дальнейшем взаимодействии с Apple необходимо получить разъяснения от корпорации.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Выводы о взаимодействии с Apple после удаления приложений сервисов VK из App Store нужно будет строить исходя из полученных или не полученных разъяснений компании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
"Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить, и наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией", - сказал Песков журналистам.