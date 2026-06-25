Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал удаление приложений VK из App Store - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 25.06.2026
Песков прокомментировал удаление приложений VK из App Store

Песков: выводы о взаимодействии с Apple надо делать после объяснения удаления VK

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Логотип компании VK. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK.
  • Песков заявил, что перед выводами о дальнейшем взаимодействии с Apple необходимо получить разъяснения от корпорации.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Выводы о взаимодействии с Apple после удаления приложений сервисов VK из App Store нужно будет строить исходя из полученных или не полученных разъяснений компании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
"Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить, и наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией", - сказал Песков журналистам.
Мессенджер MАХ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Минцифры ведет переговоры с Apple о возвращении "Макса" в App Store
6 июня, 11:20
 
ТехнологииРоссияДмитрий ПесковAppleОдноклассникиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала