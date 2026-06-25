Пользователи VK на iPhone могут перейти на Android, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что активные пользователи удаленных из App Store сервисов VK могут перейти на Android и аналогичные российские системы.
- Из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен» и само приложение VK.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Активные пользователи сервисов VK, которые были удалены из App Store, могут перейти на Android и аналогичные российские системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
"Для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы - перейдите на Android, перейдите на наши системы, перейдите на наш аналогичный сервис и пользуйтесь своими любимыми сервисами", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию.
Ранее в VK сообщили РИА Новости, что удаление сервисов из App Store приведет к тому, что пользователи перестанут получать push-уведомления.