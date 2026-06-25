Ведомства свяжутся с Apple по удалению приложений VK, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple для получения разъяснений по поводу удаления приложений VK из App Store.
- Из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен» и само приложение VK.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские ведомства вступят в контакт с компанией Apple для получения разъяснений по вопросам удаления из App Store приложений VK, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
"Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить, и наше соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации", - сказал Песков журналистам.