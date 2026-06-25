Россия оперативно рассмотрит обращения Каракаса о помощи, заявил Песков

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия оперативно рассмотрит обращения от Каракаса о помощи в связи с землетрясением, пока их не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если будут обращения от наших венесуэльских друзей, конечно же, они будут оперативно рассмотрены", - сказал Песков журналистам.
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы. Соответствующая телеграмма в адрес уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес опубликована на сайте Кремля.
Путин попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия.