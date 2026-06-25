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Россия оперативно рассмотрит обращения Каракаса о помощи, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2026
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12:54 25.06.2026 (обновлено: 12:58 25.06.2026)
Россия оперативно рассмотрит обращения Каракаса о помощи, заявил Песков

Песков: РФ оперативно рассмотрит обращения Каракаса о помощи после землетрясения

© REUTERS / Maxwell BricenoПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия оперативно рассмотрит обращения от Каракаса о помощи в связи с землетрясением, пока их не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если будут обращения от наших венесуэльских друзей, конечно же, они будут оперативно рассмотрены", - сказал Песков журналистам.
Десятки погибших: последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Десятки погибших: последствия землетрясения в Венесуэле
Вчера, 11:44
Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы. Соответствующая телеграмма в адрес уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес опубликована на сайте Кремля.
Путин попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Венесуэле
Вчера, 12:36
 
КаракасВенесуэлаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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