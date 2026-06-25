Песков рассказал об ответе Москвы в случае продажи Лондоном нефти с Smyrtos

"Если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, кто будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о будущей реакции России, если Лондон осуществит свои планы по нефти с танкера.