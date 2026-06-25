Песков рассказал об ответе Москвы в случае продажи Лондоном нефти с Smyrtos

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания задержала нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна 14 июня в Ла-Манше.
- Лондон планирует продать нефть с танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия задействует судебные механизмы в случае продажи нефти с танкера.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Судебные механизмы при их наличии задействуют максимально в случае, если Великобритания продаст нефть с танкера Smyrtos, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Лондоне, граждан России на борту танкера Smyrtos нет. В среду газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Британия хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины.
"Если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, кто будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о будущей реакции России, если Лондон осуществит свои планы по нефти с танкера.