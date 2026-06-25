Удаление VK сервисом App Store поднимает вопрос о надежности, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, включая само приложение VK.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK из App Store поднимает вопрос о надежности сервиса.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
"Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса (App Store - ред.) и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли решаться проблема удаления приложений из App Store и каким образом.