В Кремле изучат варианты реакции на планы на планы Британии по танкеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва изучит юридические варианты реакции на планы Британии по продаже нефти с танкера Smyrtos.
- Великобритания задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна и планирует продать 100 тысяч тонн нефти с него для поддержки Украины.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва изучит юридические варианты на планы Британии по продаже нефти с танкера Smyrtos, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Лондоне, граждан России на борту танкера Smyrtos нет. В среду газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Британия хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины.
"Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о будущей реакции России, если Лондон осуществит свои планы по нефти с танкера.
В России ранее называли подобные действия Запада в отношении судов "пиратством XXI века".