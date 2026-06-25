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Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с лидером Венесуэлы - РИА Новости, 25.06.2026
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12:48 25.06.2026
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с лидером Венесуэлы

Песков: разговора Путина с лидером Венесуэлы после землетрясения в планах нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле после серии землетрясений зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе и нескольких штатах.
  • Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что разговора президента России Владимира Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес пока в планах нет.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Разговора президента России Владимира Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес после землетрясения в стране пока в планах нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.
"Нет, сейчас таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре между Путиным и Дельси Родригес.
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