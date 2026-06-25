Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с лидером Венесуэлы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле после серии землетрясений зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе и нескольких штатах.
- Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что разговора президента России Владимира Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес пока в планах нет.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Разговора президента России Владимира Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес после землетрясения в стране пока в планах нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.
"Нет, сейчас таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре между Путиным и Дельси Родригес.