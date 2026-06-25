Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина с лидером Венесуэлы

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Разговора президента России Владимира Путина с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес после землетрясения в стране пока в планах нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, сейчас таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре между Путиным и Дельси Родригес.