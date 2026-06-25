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Песков: нельзя заниматься урегулированием, будучи вовлеченным в войну - РИА Новости, 25.06.2026
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12:46 25.06.2026
Песков: нельзя заниматься урегулированием, будучи вовлеченным в войну

Песков: США знают, что заниматься урегулированием, будучи в войне, невозможно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США понимают невозможность урегулирования конфликта, будучи вовлеченными в войну на одной из сторон.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения в правдивости сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки понимают, что заниматься урегулированием, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно, и исходят из этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения в правдивости сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России. Журналисты попросили Пескова прокомментировать данные заявления украинских СМИ.
"Прикладывать такие усилия (в урегулирование конфликта на Украине - ред.), будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что... команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом и из этого и исходит", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Россия ждет продолжения диалога с США по теме Украины, заявил Песков
Вчера, 12:42
 
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