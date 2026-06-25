Песков: нельзя заниматься урегулированием, будучи вовлеченным в войну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США понимают невозможность урегулирования конфликта, будучи вовлеченными в войну на одной из сторон.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения в правдивости сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки понимают, что заниматься урегулированием, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно, и исходят из этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения в правдивости сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России. Журналисты попросили Пескова прокомментировать данные заявления украинских СМИ.
"Прикладывать такие усилия (в урегулирование конфликта на Украине - ред.), будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что... команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом и из этого и исходит", - сказал Песков журналистам.