Песков: нельзя заниматься урегулированием, будучи вовлеченным в войну

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки понимают, что заниматься урегулированием, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно, и исходят из этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прикладывать такие усилия (в урегулирование конфликта на Украине - ред.), будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что... команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом и из этого и исходит", - сказал Песков журналистам.