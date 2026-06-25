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В Кремле прокомментировали удаление VK из Appstore - РИА Новости, 25.06.2026
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12:43 25.06.2026 (обновлено: 12:56 25.06.2026)
В Кремле прокомментировали удаление VK из Appstore

Песков назвал удаление VK из Appstore странным шагом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал по меньшей мере странным решение App Store удалить приложения сервисов VK.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
Песков, комментируя ситуацию, заявил, что решения об исключении российских приложений из App Store бьют по интересам русскоговорящих пользователей по всему миру.
"Речь идет о десятках миллионов людей, интересы которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации Apple", - сказал он журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Удаление VK сервисом App Store поднимает вопрос о надежности, заявил Песков
Вчера, 12:50
 
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