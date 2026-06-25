В Кремле прокомментировали удаление VK из Appstore

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал по меньшей мере странным решение App Store удалить приложения сервисов VK.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
Песков, комментируя ситуацию, заявил, что решения об исключении российских приложений из App Store бьют по интересам русскоговорящих пользователей по всему миру.
"Речь идет о десятках миллионов людей, интересы которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации Apple", - сказал он журналистам.