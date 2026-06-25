Россия ждет продолжения диалога с США по теме Украины, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия ждет продолжения диалога с США по теме украинского урегулирования.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинским СМИ верить нельзя.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия ждет продолжения диалога с США по теме украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения в правдивости сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России. Журналисты попросили Пескова прокомментировать данные заявления украинских СМИ. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что украинским СМИ верить нельзя.
"Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского регулирования ", - сказал Песков журналистам.
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