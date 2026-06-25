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Белоруссия является ближайшим союзником России, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2026
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12:42 25.06.2026 (обновлено: 12:51 25.06.2026)
Белоруссия является ближайшим союзником России, заявил Песков

Песков: Белоруссия является ближайшим союзником России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пескова попросили прокомментировать сообщение Wall Street Journal, в котором говорится, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию с целью усиления поддержки СВО и угрожает приостановкой финансовой поддержки в случае отказа Минска.
  • Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия является ближайшим союзником Москвы.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Белоруссия является ближайшим союзником Москвы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Пескова спросили, как он может прокомментировать сообщение Wall Street Journal о том, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию с тем, чтобы та усилила поддержку СВО, а также о том, что Россия якобы угрожает приостановкой финансовой поддержки Белоруссии, если Минск откажется от этого.
"У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается. И Белоруссия является нашим ближайшим союзником", - сказал Песков журналистам.
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