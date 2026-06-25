Белоруссия является ближайшим союзником России, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пескова попросили прокомментировать сообщение Wall Street Journal, в котором говорится, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию с целью усиления поддержки СВО и угрожает приостановкой финансовой поддержки в случае отказа Минска.
- Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия является ближайшим союзником Москвы.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Белоруссия является ближайшим союзником Москвы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Пескова спросили, как он может прокомментировать сообщение Wall Street Journal о том, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию с тем, чтобы та усилила поддержку СВО, а также о том, что Россия якобы угрожает приостановкой финансовой поддержки Белоруссии, если Минск откажется от этого.
"У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается. И Белоруссия является нашим ближайшим союзником", - сказал Песков журналистам.