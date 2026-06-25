Пескову не известно, возглавит ли Путин общефедеральную часть списка ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно, возглавит ли президент России Владимир Путин общефедеральную часть списка «Единой России».
- Съезд «Единой России» пройдет в воскресенье 28 июня.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно, возглавит ли президент России Владимир Путин общефедеральную часть списка "Единой России".
"Мне об этом ничего не известно", - сказал Песков в комментарии газете "Ведомости", отвечая на соответствующий вопрос.
Съезд "Единой России" пройдет в воскресенье 28 июня.