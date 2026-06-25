Рейтинг@Mail.ru
Песков не исключил участия Путина в съезде "Единой России" - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 25.06.2026
Песков не исключил участия Путина в съезде "Единой России"

Песков не исключил, что Путин примет участие в съезде "Единой России"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил участия Владимира Путина в съезде партии "Единая Россия".
  • Съезд "Единой России" пройдет 28 июня.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин примет участие в съезде партии "Единая Россия".
Съезд "Единой России" пройдет в воскресенье 28 июня.
"Этого нельзя исключать", - сказал Песков изданию "Ведомости", отвечая на вопрос о возможности участия главы государства в съезде партии в воскресенье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Будь по-вашему: Путин объяснил все про окончание СВО
Вчера, 08:00
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала