Песков не исключил участия Путина в съезде "Единой России"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил участия Владимира Путина в съезде партии "Единая Россия".
- Съезд "Единой России" пройдет 28 июня.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин примет участие в съезде партии "Единая Россия".
Съезд "Единой России" пройдет в воскресенье 28 июня.
"Этого нельзя исключать", - сказал Песков изданию "Ведомости", отвечая на вопрос о возможности участия главы государства в съезде партии в воскресенье.