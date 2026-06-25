Песков отметил важность совещания по авиастроению с участием Путина в среду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел совещание по развитию авиации на территории АО «ЛИИ имени Громова».
- На совещании Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники: самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность совещания по вопросам авиастроения, которое прошло в среду при участии главы российского государства Владимира Путина.
"Вы знаете, что вчера, собственно, до вечера Путин занимался вопросами авиастроения в нашей стране, вопросами гражданской авиации, авиаперевозок граждан Российской Федерации. Совещание было важное", - сказал Песков журналистам.
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