Песков отметил важность совещания по авиастроению с участием Путина в среду

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность совещания по вопросам авиастроения, которое прошло в среду при участии главы российского государства Владимира Путина.

"Вы знаете, что вчера, собственно, до вечера Путин занимался вопросами авиастроения в нашей стране, вопросами гражданской авиации, авиаперевозок граждан Российской Федерации. Совещание было важное", - сказал Песков журналистам.