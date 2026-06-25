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Песков отметил важность совещания по авиастроению с участием Путина в среду - РИА Новости, 25.06.2026
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12:59 25.06.2026
Песков отметил важность совещания по авиастроению с участием Путина в среду

Песков отметил важность совещания по вопросам авиастроения с участием Путина

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
Президент РФ Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин осматривает образцы новых российских самолетов в ангаре Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел совещание по развитию авиации на территории АО «ЛИИ имени Громова».
  • На совещании Путин осмотрел образцы новой российской авиационной техники: самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность совещания по вопросам авиастроения, которое прошло в среду при участии главы российского государства Владимира Путина.
Путин в среду провел совещание по развитию авиации. Она прошло на территории АО "ЛИИ имени Громова", где глава государства осмотрел образцы новой российской авиационной техники - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.
"Вы знаете, что вчера, собственно, до вечера Путин занимался вопросами авиастроения в нашей стране, вопросами гражданской авиации, авиаперевозок граждан Российской Федерации. Совещание было важное", - сказал Песков журналистам.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинИл-114-300МС-21SJ-100
 
 
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