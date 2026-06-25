Песков прокомментировал якобы разрешение Трампа Киеву бить по России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России.
- Дмитрий Песков и Сергей Лавров выразили сомнения в правдивости подобных сообщений украинских СМИ.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России, отметил, что украинским СМИ верить нельзя.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также выразил сомнения в правдивости подобных сообщений украинских СМИ. Журналисты попросили Пескова прокомментировать данные заявления.
"Украинским СМИ верить нельзя", - сказал Песков журналистам.
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