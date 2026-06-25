Песков прокомментировал якобы разрешение Трампа Киеву бить по России

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России, отметил, что украинским СМИ верить нельзя.