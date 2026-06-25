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Песков сравнил действия Лондона в отношении танкера с пиратством - РИА Новости, 25.06.2026
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12:41 25.06.2026 (обновлено: 12:52 25.06.2026)
Песков сравнил действия Лондона в отношении танкера с пиратством

Песков назвал планы Лондона по захваченному танкеру попыткой экспроприации нефти

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания задержала нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна в Ла-Манше 14 июня.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Лондона продать нефть с танкера Smyrtos попыткой экспроприации нефти, добытой пиратскими методами.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Лондона в отношении захваченного танкера Smyrtos попыткой экспроприации нефти, добытой пиратскими методами.
Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Лондоне, граждан России на борту танкера Smyrtos нет. В среду газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Британия хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины.
"Речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи добычи, которая была добыта пиратскими методами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о будущей реакции России, если Лондон осуществит свои планы по нефти с танкера.
Нефтяной танкер Smyrtos - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
СМИ: Британия хочет продать нефть с захваченного танкера в пользу Украины
Вчера, 08:15
 
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