Песков сравнил действия Лондона в отношении танкера с пиратством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания задержала нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна в Ла-Манше 14 июня.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Лондона продать нефть с танкера Smyrtos попыткой экспроприации нефти, добытой пиратскими методами.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы Лондона в отношении захваченного танкера Smyrtos попыткой экспроприации нефти, добытой пиратскими методами.
Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Лондоне, граждан России на борту танкера Smyrtos нет. В среду газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Британия хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и использовать средства для поддержки Украины.
"Речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи добычи, которая была добыта пиратскими методами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о будущей реакции России, если Лондон осуществит свои планы по нефти с танкера.