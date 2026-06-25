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Пентагон заказал у Lockheed Martin перехватчики THAAD - РИА Новости, 25.06.2026
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00:43 25.06.2026
Пентагон заказал у Lockheed Martin перехватчики THAAD

Пентагон заказал у Lockheed Martin перехватчики THAAD на 35,3 миллиарда долларов

© Фото : U.S. Missile Defense AgencyАмериканский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : U.S. Missile Defense Agency
Американский противоракетный комплекс системы THAAD. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон заказал у компании Lockheed Martin перехватчики для систем THAAD.
  • Стоимость контракта составляет чуть больше 35,3 миллиарда долларов США.
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Пентагон заказал у компании Lockheed Martin перехватчики для систем THAAD на сумму 35,3 миллиарда долларов для нужд агентства противоракетной обороны США, следует из заявления ведомства.
"Корпорация Lockheed Martin, подразделение "Ракетное вооружение и управление огнем", Даллас, Техас, удостоена многолетнего контракта… на производство противоракет системы THAAD", – говорится в заявлении.
Стоимость контракта составляет чуть больше 35,3 миллиарда долларов США.
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