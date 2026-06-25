Пентагон заказал у Lockheed Martin перехватчики THAAD

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон заказал у компании Lockheed Martin перехватчики для систем THAAD.
- Стоимость контракта составляет чуть больше 35,3 миллиарда долларов США.
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Пентагон заказал у компании Lockheed Martin перехватчики для систем THAAD на сумму 35,3 миллиарда долларов для нужд агентства противоракетной обороны США, следует из заявления ведомства.
"Корпорация Lockheed Martin, подразделение "Ракетное вооружение и управление огнем", Даллас, Техас, удостоена многолетнего контракта… на производство противоракет системы THAAD", – говорится в заявлении.
Стоимость контракта составляет чуть больше 35,3 миллиарда долларов США.