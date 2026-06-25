Фиктивные браки ради ВНЖ в Грузии стали уголовным преступлением

Краткий пересказ от РИА ИИ Парламент Грузии принял в третьем чтении пакет законов, согласно которым фиктивные браки между гражданами Грузии и иностранцами станут уголовно наказуемым деянием.

За поправки в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» проголосовал 81 депутат, за изменения в Уголовном кодексе — 82 парламентария.

ТБИЛИСИ, 25 июн – РИА Новости. Парламент Грузии принял в четверг в третьем и окончательном чтении пакет законов, согласно которым фиктивные браки между гражданами Грузии и иностранцами, заключаемые для получения гражданства или вида на жительство, статут уголовно наказуемым деянием, заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

За поправки в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства" проголосовал 81 депутат, за входящие в пакет изменения в уголовном кодексе – 82 парламентария.

Как сообщили ранее в МВД республики, согласно законодательным изменениям, фиктивный брак между гражданином Грузии и иностранцем с целью получения гражданства Грузии, вида на жительство или иного законного основания для пребывания в стране становится уголовно наказуемым деянием.