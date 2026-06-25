Рейтинг@Mail.ru
Фиктивные браки ради ВНЖ в Грузии стали уголовным преступлением - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 25.06.2026
Фиктивные браки ради ВНЖ в Грузии стали уголовным преступлением

Парламент Грузии принял закон об уголовном наказании за фиктивные браки

© Иллюстрация РИА НовостиПаспорт и Флаг Грузии
Паспорт и Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Грузии принял в третьем чтении пакет законов, согласно которым фиктивные браки между гражданами Грузии и иностранцами станут уголовно наказуемым деянием.
  • За поправки в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» проголосовал 81 депутат, за изменения в Уголовном кодексе — 82 парламентария.
ТБИЛИСИ, 25 июн – РИА Новости. Парламент Грузии принял в четверг в третьем и окончательном чтении пакет законов, согласно которым фиктивные браки между гражданами Грузии и иностранцами, заключаемые для получения гражданства или вида на жительство, статут уголовно наказуемым деянием, заседание транслировалось на сайте законодательного органа.
За поправки в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства" проголосовал 81 депутат, за входящие в пакет изменения в уголовном кодексе – 82 парламентария.
Как сообщили ранее в МВД республики, согласно законодательным изменениям, фиктивный брак между гражданином Грузии и иностранцем с целью получения гражданства Грузии, вида на жительство или иного законного основания для пребывания в стране становится уголовно наказуемым деянием.
Ранее заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, представляя законопроект в парламенте, заявил, что участники фиктивных браков с иностранцами смогут избежать уголовной ответственности, если добровольно сообщат о нарушении и помогут следствию.
Панорама Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
В Грузии заявили о фашистских призывах в европейских документах о безвизе
Вчера, 02:13
 
В миреГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала