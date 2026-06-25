ООН мобилизует гуманитарную помощь Венесуэле после землетрясения

ООН, 25 июн – РИА Новости. ООН мобилизует гуманитарную помощь Венесуэле после разрушительного землетрясения, заявил в четверг официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.

"ООН мобилизует помощь и тесно сотрудничает с правительством и нашими партнерами", – сказал Дюжаррик.

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) содействует развертыванию поисково-спасательных групп для работы в городских условиях, добавил он.

"Наша гуманитарная команда поддерживает тесный контакт с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Элоине Родригес Гомес и другими представителями властей. В Каракасе открыт координационный центр. ООН предпринимает усилия, чтобы обеспечить помощь тем, кто нуждается в ней больше всего", - добавил Дюжаррик.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.