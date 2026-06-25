ООН призвала к срочной поддержке Венесуэлы после землетрясений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная организация по миграции, входящая в структуру ООН, призвала международное сообщество оказать срочную поддержку Венесуэле после землетрясений.
- Глава Управления ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер указал, что еще до землетрясений почти 8 миллионов человек в Венесуэле нуждались в гуманитарной помощи.
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. Входящая в структуру ООН Международная организация по миграции (МОМ), как и ряд других организаций, в четверг призвала международное сообщество к срочной поддержке Венесуэлы после землетрясений.
"МОМ наращивает усилия совместно с партнерами для оценки потребностей и оказания помощи пострадавшим. Для реагирования оперативная международная поддержка критически важна", - написала глава организации Эми Поуп в Х.
"Это бедствие грозит усугубить существующие уязвимости. Крайне необходима и неотложна постоянная международная поддержка гуманитарных организаций, работающих непосредственно на местах", - цитируются его слова в пресс-релизе УКГВ.
Согласно Международной федерации Красного креста (МФКК), оценки реального ущерба, как и числа человеческих жертв, пока дать невозможно.
"Полные масштабы последствий для населения еще не установлены; при этом сильные повторные толчки создают дополнительные риски как для пострадавшего населения, так и для спасательных служб", - сообщила МФКК в пресс-релизе.
Там указали, что в пострадавших районах нарушено энергоснабжение, работа систем связи и транспорта, сообщается о серьезных повреждениях объектов критически важной инфраструктуры здравоохранения и транспортной сети, из-за чего в ряде районов предоставление государственных услуг осуществляется с перебоями или приостановлено.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения в результате мощного землетрясения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.