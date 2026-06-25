ООН призвала к срочной поддержке Венесуэлы после землетрясений

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная организация по миграции, входящая в структуру ООН, призвала международное сообщество оказать срочную поддержку Венесуэле после землетрясений.

Глава Управления ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер указал, что еще до землетрясений почти 8 миллионов человек в Венесуэле нуждались в гуманитарной помощи.

ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. Входящая в структуру ООН Международная организация по миграции (МОМ), как и ряд других организаций, в четверг призвала международное сообщество к срочной поддержке Венесуэлы после землетрясений.

"МОМ наращивает усилия совместно с партнерами для оценки потребностей и оказания помощи пострадавшим. Для реагирования оперативная международная поддержка критически важна", - написала глава организации Эми Поуп в Х

Глава Управления ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер указал, что еще до землетрясений почти 8 миллионов человек в Венесуэле нуждались в гуманитарной помощи.

"Это бедствие грозит усугубить существующие уязвимости. Крайне необходима и неотложна постоянная международная поддержка гуманитарных организаций, работающих непосредственно на местах", - цитируются его слова в пресс-релизе УКГВ.

Согласно Международной федерации Красного креста (МФКК), оценки реального ущерба, как и числа человеческих жертв, пока дать невозможно.

"Полные масштабы последствий для населения еще не установлены; при этом сильные повторные толчки создают дополнительные риски как для пострадавшего населения, так и для спасательных служб", - сообщила МФКК в пресс-релизе.

Там указали, что в пострадавших районах нарушено энергоснабжение, работа систем связи и транспорта, сообщается о серьезных повреждениях объектов критически важной инфраструктуры здравоохранения и транспортной сети, из-за чего в ряде районов предоставление государственных услуг осуществляется с перебоями или приостановлено.