Профилактика Вечного огня. Участниками церемонии стали дети со всей России

В преддверии Дня памяти и скорби специалисты АО "Мосгаз" провели торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

Во время профилактики специалисты Комплекса городского хозяйства временно переносят пламя с помощью специального факела на запасную горелку. На каждом этапе процедуры движения мастеров отточены до совершенства и выполняются по строгому регламенту. Уже более полувека, со дня основания мемориала в 1967 году, специалисты АО "Мосгаз" обеспечивают бесперебойную работу уникального инженерного устройства.

На церемонии профилактики традиционно присутствовали юные гости со всей страны – победители Всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь".