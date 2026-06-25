Профилактика Вечного огня. Участниками церемонии стали дети со всей России

Во время профилактики специалисты Комплекса городского хозяйства временно переносят пламя с помощью специального факела на запасную горелку. На каждом этапе процедуры движения мастеров отточены до совершенства и выполняются по строгому регламенту. Уже более полувека, со дня основания мемориала в 1967 году, специалисты АО "Мосгаз" обеспечивают бесперебойную работу уникального инженерного устройства.
На церемонии профилактики традиционно присутствовали юные гости со всей страны – победители Всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь".
Конкурс в этом году прошел в седьмой раз. В нем приняли участие более 40 000 семей со всей страны. Участники представили рисунки, поделки, коллажи, графику и видеоролики, созданные в школах, детских садах и учреждениях культуры.