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Резиденты подмосковных ОЭЗ перечислили свыше 7 млрд рублей налогов - РИА Новости, 25.06.2026
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Новости Подмосковья
 
14:29 25.06.2026
Резиденты подмосковных ОЭЗ перечислили свыше 7 млрд рублей налогов

Более 7 млрд рублей налогов перечислено резидентами ОЭЗ Подмосковья в I квартале

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья перечислили более 7 миллиардов рублей в федеральный и региональный бюджеты по итогам первого квартала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На данный момент в регионе действуют шесть особых экономических зон. В них числится более 200 компаний, реализующих проекты в сфере промышленности, высоких технологий, фармацевтики, машиностроения и других отраслей.
"Только за первый квартал этого года резиденты подмосковных ОЭЗ перечислили в бюджеты всех уровней свыше 7,1 миллиарда рублей налоговых отчислений. Лидерами по объему поступлений стали особые экономические зоны "Дубна" и "Исток", каждая из которых обеспечила более 3,4 миллиарда рублей налогов", — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что накопленный объем налоговых отчислений уже превысил 83,1 миллиарда рублей.
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