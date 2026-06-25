Резиденты подмосковных ОЭЗ перечислили свыше 7 млрд рублей налогов

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья перечислили более 7 миллиардов рублей в федеральный и региональный бюджеты по итогам первого квартала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На данный момент в регионе действуют шесть особых экономических зон. В них числится более 200 компаний, реализующих проекты в сфере промышленности, высоких технологий, фармацевтики, машиностроения и других отраслей.

"Только за первый квартал этого года резиденты подмосковных ОЭЗ перечислили в бюджеты всех уровней свыше 7,1 миллиарда рублей налоговых отчислений. Лидерами по объему поступлений стали особые экономические зоны "Дубна" и " Исток ", каждая из которых обеспечила более 3,4 миллиарда рублей налогов", — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.