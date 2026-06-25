У Еревана нет дедлайна по решению о членстве в ОДКБ, заявил постпред

Краткий пересказ от РИА ИИ Армянская сторона не имеет дедлайна для определения своего будущего в ОДКБ, сообщил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году из-за невыполнения Договора о коллективной безопасности союзниками в 2021–2022 годах.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. У армянской стороны нет дедлайна, к которому она должна определиться о своем будущем в ОДКБ, рассказал РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

"Нет, такого дедлайна нет", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Как объяснял премьер-министр республики Никол Пашинян, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен союзниками в 2021-2022 годах, поэтому Ереван "заморозил" участие в ОДКБ. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Десятого июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ОДКБ из-за неуплаты Арменией взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства.

Согласно статье 20 устава ОДКБ, в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет, Совет коллективной безопасности принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.