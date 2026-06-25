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У Еревана нет дедлайна по решению о членстве в ОДКБ, заявил постпред - РИА Новости, 25.06.2026
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14:05 25.06.2026 (обновлено: 14:07 25.06.2026)
У Еревана нет дедлайна по решению о членстве в ОДКБ, заявил постпред

Васильев: у Армении нет дедлайна по решению о членстве в ОДКБ

© AP Photo / Anthony PizzoferratoФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Флаг Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянская сторона не имеет дедлайна для определения своего будущего в ОДКБ, сообщил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
  • Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году из-за невыполнения Договора о коллективной безопасности союзниками в 2021–2022 годах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. У армянской стороны нет дедлайна, к которому она должна определиться о своем будущем в ОДКБ, рассказал РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
"Нет, такого дедлайна нет", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Как объяснял премьер-министр республики Никол Пашинян, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен союзниками в 2021-2022 годах, поэтому Ереван "заморозил" участие в ОДКБ. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Десятого июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ОДКБ из-за неуплаты Арменией взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства.
Согласно статье 20 устава ОДКБ, в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет, Совет коллективной безопасности принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.
Кроме того, статья 20 устава гласит, что в случае невыполнения государством–членом положений устава, решений Совета и принятых в их исполнение решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить его участие в деятельности органов организации или исключить. Решения по данным вопросам в отношении такого государства-члена принимаются без учета его голоса.
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В миреЕреванАрменияРоссияНикол ПашинянСергей ЛавровОДКБ
 
 
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