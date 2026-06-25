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В ОДКБ пока не обсуждали угрозы Зеленского в адрес Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2026
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01:45 25.06.2026 (обновлено: 01:59 25.06.2026)
В ОДКБ пока не обсуждали угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Васильев: угрозы Зеленского Белоруссии пока не обсуждались в ОДКБ

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев сообщил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии пока не обсуждались предметно в рамках ОДКБ.
  • Ситуация на белорусско-украинской границе рассматривается в ОДКБ в закрытом режиме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии пока предметно не обсуждались в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), рассказал РИА Новости председатель постоянного совета ОДКБ, постпред России при организации Виктор Васильев.
Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии атаками якобы из-за техники на приграничной территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам в понедельник, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут поговорить о заявлениях Зеленского в ходе своего скорого контакта.
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"Мы этот вопрос (угрозы Зеленского Белоруссии - ред.) еще предметно не обсуждаем", - сказал председатель постоянного совета ОДКБ на полях Петербургского международного юридического форума.
Васильев также отметил, что ситуация на белорусско-украинской границе в целом рассматривается в ОДКБ в закрытом режиме.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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