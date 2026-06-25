В ОДКБ пока не обсуждали угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев сообщил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии пока не обсуждались предметно в рамках ОДКБ.

Ситуация на белорусско-украинской границе рассматривается в ОДКБ в закрытом режиме.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии пока предметно не обсуждались в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), рассказал РИА Новости председатель постоянного совета ОДКБ, постпред России при организации Виктор Васильев.

Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии атаками якобы из-за техники на приграничной территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам в понедельник, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут поговорить о заявлениях Зеленского в ходе своего скорого контакта.

"Мы этот вопрос (угрозы Зеленского Белоруссии - ред.) еще предметно не обсуждаем", - сказал председатель постоянного совета ОДКБ на полях Петербургского международного юридического форума.

Васильев также отметил, что ситуация на белорусско-украинской границе в целом рассматривается в ОДКБ в закрытом режиме.