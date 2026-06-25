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В России увеличился оборот наличных в обращении - РИА Новости, 25.06.2026
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10:10 25.06.2026 (обновлено: 10:15 25.06.2026)
В России увеличился оборот наличных в обращении

РИА Новости: объем наличных в России с января по июнь вырос на 1,4 трлн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объем наличных в обращении в России с января по июнь этого года вырос на 1,4 триллиона рублей — это максимум с 2020 года.
  • Доля наличных в денежной массе остается на исторически низком уровне — 14,5% и менее 30% от уровня депозитов населения.
  • Рост спроса на наличные в стране не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Объем наличных в обращении в России с января по июнь этого года вырос на 1,4 триллиона рублей - это максимум с 2020 года, выяснило РИА Новости на основе данных ЦБ РФ.
Анализ охватывает период с января по 24 июня текущего года и аналогичный временной интервал использовался при изучении ситуации в 2020 году.
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При этом главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров пояснил РИА Новости, что доля наличных в денежной массе все еще на исторически низком уровне - 14,5% и менее 30% от уровня депозитов населения.
Экономист ожидает, что номинальный рост наличности продолжится во втором полугодии. "Но по мере завершения туристического сезона ситуация немного успокоится", - заверил Федоров.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в прошлую пятницу поясняла, что рост спроса на наличные в стране происходит по разным причинам, но при этом он напрямую не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику.
По данным ЦБ, доля наличных в денежной массе выросла с начала года незначительно: если год назад показатель М0 (наличные в обращении) в составе M2 (денежная масса в национальном определении) составлял около 14%, то по итогам апреля (последние данные) – примерно 14,4%. Показатель по историческим меркам остается достаточно низким, указывал регулятор.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БКС Мир инвестиций
 
 
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