В России увеличился оборот наличных в обращении

Краткий пересказ от РИА ИИ Объем наличных в обращении в России с января по июнь этого года вырос на 1,4 триллиона рублей — это максимум с 2020 года.

Доля наличных в денежной массе остается на исторически низком уровне — 14,5% и менее 30% от уровня депозитов населения.

Рост спроса на наличные в стране не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Объем наличных в обращении в России с января по июнь этого года вырос на 1,4 триллиона рублей - это максимум с 2020 года, выяснило РИА Новости на основе данных ЦБ РФ.

Анализ охватывает период с января по 24 июня текущего года и аналогичный временной интервал использовался при изучении ситуации в 2020 году.

За июнь на руках у россиян и бизнеса прибавилось наличных на 338,6 миллиарда рублей.

При этом главный экономист " БКС Мир инвестиций " Илья Федоров пояснил РИА Новости, что доля наличных в денежной массе все еще на исторически низком уровне - 14,5% и менее 30% от уровня депозитов населения.

Экономист ожидает, что номинальный рост наличности продолжится во втором полугодии. "Но по мере завершения туристического сезона ситуация немного успокоится", - заверил Федоров.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в прошлую пятницу поясняла, что рост спроса на наличные в стране происходит по разным причинам, но при этом он напрямую не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику.