В Госдуме назвали удаление сервисов VK из App Store цифровой дискриминацией

Краткий пересказ от РИА ИИ Из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, включая само приложение VK, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен».

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал удаление приложений VK из App Store актом цифровой дискриминации российских граждан со стороны Apple.

Антон Немкин подчеркнул стратегическую важность цифрового суверенитета России и выразил уверенность в том, что действия Apple ускорят развитие отечественных цифровых решений.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Удаление приложений VK из App Store - это очередной акт цифровой дискриминации российских граждан со стороны Apple, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", " Одноклассники ", "Дзен", а затем и само приложение VK. В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов. Тогда же там заявили, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".

"Удаление приложений VK из App Store - это очередной акт цифровой дискриминации российских граждан со стороны Apple. Особенно цинично выглядит тот факт, что VK не находится под санкциями и не фигурирует ни в каких санкционных списках", - сказал Немкин.

Он отметил, что несмотря на это, корпорация в одностороннем порядке принимает решения, которые затрагивают десятки миллионов пользователей и ограничивают их доступ к привычным сервисам связи, общения, образования и получения информации.

"Мы видим, что речь идет уже не о единичных случаях, а о системной политике давления на российское цифровое пространство. Сначала под удар попали банковские приложения, затем государственные сервисы, теперь - крупнейшие отечественные коммуникационные платформы. Такие действия трудно объяснить юридическими основаниями. Гораздо больше они напоминают попытку использовать технологическое доминирование в качестве инструмента политического воздействия", - считает депутат.

По мнению Немкина, фактически Apple демонстрирует готовность самостоятельно определять, какими сервисами могут пользоваться российские граждане, а какими — нет, что является опасным прецедентом, который показывает, насколько уязвимыми могут оказаться пользователи, если критически важные цифровые каналы находятся под контролем иностранных корпораций, руководствующихся не законом, а конъюнктурными политическими решениями.

"На этом фоне становится все более очевидной стратегическая важность цифрового суверенитета. Россия за последние годы смогла создать полноценную экосистему собственных цифровых сервисов", - добавил он.

Немкин подчеркнул, что именно эти успехи вызывают раздражение у некоторых зарубежных технологических гигантов, которые привыкли к монопольному положению на мировом рынке.

Парламентарий выразил уверенность в том, что подобные действия Apple не ослабят российские цифровые платформы, а наоборот, ускорят развитие отечественных решений и укрепят доверие пользователей к национальным сервисам.