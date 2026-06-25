В Госдуме назвали удаление сервисов VK из App Store цифровой дискриминацией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, включая само приложение VK, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен».
- Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал удаление приложений VK из App Store актом цифровой дискриминации российских граждан со стороны Apple.
- Антон Немкин подчеркнул стратегическую важность цифрового суверенитета России и выразил уверенность в том, что действия Apple ускорят развитие отечественных цифровых решений.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Удаление приложений VK из App Store - это очередной акт цифровой дискриминации российских граждан со стороны Apple, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK. В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов. Тогда же там заявили, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".
"Удаление приложений VK из App Store - это очередной акт цифровой дискриминации российских граждан со стороны Apple. Особенно цинично выглядит тот факт, что VK не находится под санкциями и не фигурирует ни в каких санкционных списках", - сказал Немкин.
Он отметил, что несмотря на это, корпорация в одностороннем порядке принимает решения, которые затрагивают десятки миллионов пользователей и ограничивают их доступ к привычным сервисам связи, общения, образования и получения информации.
"Мы видим, что речь идет уже не о единичных случаях, а о системной политике давления на российское цифровое пространство. Сначала под удар попали банковские приложения, затем государственные сервисы, теперь - крупнейшие отечественные коммуникационные платформы. Такие действия трудно объяснить юридическими основаниями. Гораздо больше они напоминают попытку использовать технологическое доминирование в качестве инструмента политического воздействия", - считает депутат.
По мнению Немкина, фактически Apple демонстрирует готовность самостоятельно определять, какими сервисами могут пользоваться российские граждане, а какими — нет, что является опасным прецедентом, который показывает, насколько уязвимыми могут оказаться пользователи, если критически важные цифровые каналы находятся под контролем иностранных корпораций, руководствующихся не законом, а конъюнктурными политическими решениями.
"На этом фоне становится все более очевидной стратегическая важность цифрового суверенитета. Россия за последние годы смогла создать полноценную экосистему собственных цифровых сервисов", - добавил он.
Немкин подчеркнул, что именно эти успехи вызывают раздражение у некоторых зарубежных технологических гигантов, которые привыкли к монопольному положению на мировом рынке.
Парламентарий выразил уверенность в том, что подобные действия Apple не ослабят российские цифровые платформы, а наоборот, ускорят развитие отечественных решений и укрепят доверие пользователей к национальным сервисам.
"VK продолжает работать, обеспечивать безопасность пользователей и развивать свои продукты. Государство, со своей стороны, будет последовательно поддерживать российские технологические компании и защищать право граждан на свободный доступ к нашим цифровым сервисам", - подытожил Немкин.