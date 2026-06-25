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Глава командования сухопутных войск НАТО уйдет с поста второго июля - РИА Новости, 25.06.2026
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18:22 25.06.2026
Глава командования сухопутных войск НАТО уйдет с поста второго июля

Пентагон: Кристофер Донахъю уйдет в отставку второго июля

© AP Photo / STRГенерал армии США Кристофер Донахъю
Генерал армии США Кристофер Донахъю - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / STR
Генерал армии США Кристофер Донахъю. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский генерал Кристофер Донахъю, возглавляющий сухопутные войска США в Европе и Африке, а также объединенное командование сухопутных войск НАТО, уйдет в отставку 2 июля 2026 года.
  • Заместитель главы сухопутных войск в Европе и Африке генерал Кристофер Норрис будет временно исполнять обязанности руководителя.
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Американский генерал Кристофер Донахъю, возглавляющий сухопутные войска США в Европе и Африке, а также объединенное командование сухопутных войск НАТО, уйдет с поста 2 июля, сообщил Пентагон.
"Генерал Кристофер Донахъю… сложит свои полномочия 2 июля 2026 года", - сообщила официальный представитель сухопутных войск США Синтия Смит.
По ее словам, замглавы сухопутных войск в Европе и Африке генерал Кристофер Норрис пока будет исполнять обязанности руководителя.
"Сухопутные войска благодарят генерала Донахъю за его руководство", - отметила она.
Как сообщили американские СМИ, Пентагон не разъяснил причину ухода генерала с поста.
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