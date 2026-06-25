Глава командования сухопутных войск НАТО уйдет с поста второго июля

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский генерал Кристофер Донахъю, возглавляющий сухопутные войска США в Европе и Африке, а также объединенное командование сухопутных войск НАТО, уйдет в отставку 2 июля 2026 года.

Заместитель главы сухопутных войск в Европе и Африке генерал Кристофер Норрис будет временно исполнять обязанности руководителя.

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Американский генерал Кристофер Донахъю, возглавляющий сухопутные войска США в Европе и Африке, а также объединенное командование сухопутных войск НАТО, уйдет с поста 2 июля, сообщил Пентагон.

"Генерал Кристофер Донахъю… сложит свои полномочия 2 июля 2026 года", - сообщила официальный представитель сухопутных войск США Синтия Смит.

По ее словам, замглавы сухопутных войск в Европе и Африке генерал Кристофер Норрис пока будет исполнять обязанности руководителя.

"Сухопутные войска благодарят генерала Донахъю за его руководство", - отметила она.