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Страны НАТО наращивают число военных у Сувалкского коридора, заявил генерал - РИА Новости, 25.06.2026
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11:43 25.06.2026
Страны НАТО наращивают число военных у Сувалкского коридора, заявил генерал

Генерал Парыляк: НАТО наращивает силы у Сувалкского коридора около Калининграда

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны НАТО увеличивают военное присутствие вблизи Сувалкского коридора около Калининграда.
  • Генерал Дариуш Парыляк заявил, что вместо одного многонационального корпуса там будут размещены два соединения.
  • Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут, и подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Страны НАТО значительно наращивают число своих военных вблизи Сувалкского коридора около Калининграда, заявил командующий многонациональным корпусом "Северо-Восток" генерал Дариуш Парыляк.
Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.
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Как утверждает генерал, скоро вместо одного многонационального корпуса вблизи Сувалкского коридора будут размещены два таких соединения.
"Одним из шагов является формирование дивизии литовских сухопутных войск, и Бундесвер решил выделить нам еще одно тактическое соединение. Наши силы растут, и в какой-то момент их было уже достаточно, чтобы их можно было разделить между двумя корпусами", - сказал генерал.
Он пояснил, что Северо-Восточный корпус отдает часть своих полномочий в виде командования обороной Латвии и Эстонии на восточном фланге НАТО немецко-голландскому корпусу.
По словам генерала, в состав немецко-голландского корпуса будут включены, в частности, дивизия эстонских сухопутных войск, а также многонациональная Северная дивизия, дислоцированная в Латвии. Кроме того, ему будут подчиняться и другие подразделения этих двух государств, в том числе территориальная оборона.
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"Это в сумме несколько десятков тысяч солдат, а в будущем их будет еще больше", - сказал Парыляк.
Он добавил, что в районе Сувалкского перешейка уже находятся польско-немецкая бригада поддержки командования, немецкая вертолетная бригада, инженерное подразделение Бундесвера. Вооруженные силы Польши выделили корпусу артиллерийскую бригаду. Готовятся к вхождению в состав корпуса дополнительные разведывательные и инженерные подразделения.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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