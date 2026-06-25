Краткий пересказ от РИА ИИ Страны НАТО увеличивают военное присутствие вблизи Сувалкского коридора около Калининграда.

Генерал Дариуш Парыляк заявил, что вместо одного многонационального корпуса там будут размещены два соединения.

Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут, и подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.

ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Страны НАТО значительно наращивают число своих военных вблизи Сувалкского коридора около Калининграда, заявил командующий многонациональным корпусом "Северо-Восток" генерал Дариуш Парыляк.

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.

Как утверждает генерал, скоро вместо одного многонационального корпуса вблизи Сувалкского коридора будут размещены два таких соединения.

"Одним из шагов является формирование дивизии литовских сухопутных войск, и Бундесвер решил выделить нам еще одно тактическое соединение. Наши силы растут, и в какой-то момент их было уже достаточно, чтобы их можно было разделить между двумя корпусами", - сказал генерал.

Он пояснил, что Северо-Восточный корпус отдает часть своих полномочий в виде командования обороной Латвии и Эстонии на восточном фланге НАТО немецко-голландскому корпусу.

По словам генерала, в состав немецко-голландского корпуса будут включены, в частности, дивизия эстонских сухопутных войск, а также многонациональная Северная дивизия, дислоцированная в Латвии. Кроме того, ему будут подчиняться и другие подразделения этих двух государств, в том числе территориальная оборона.

"Это в сумме несколько десятков тысяч солдат, а в будущем их будет еще больше", - сказал Парыляк.

Он добавил, что в районе Сувалкского перешейка уже находятся польско-немецкая бригада поддержки командования, немецкая вертолетная бригада, инженерное подразделение Бундесвера. Вооруженные силы Польши выделили корпусу артиллерийскую бригаду. Готовятся к вхождению в состав корпуса дополнительные разведывательные и инженерные подразделения.