Владелец "Нарзана" хочет запретить производителям разливать "Славяновскую"

Краткий пересказ от РИА ИИ АО «Кавминкурортресурсы» (КМКР) добивается лишения ряда производителей минеральной воды «Славяновская» прав на использование этого наименования.

Заявления в Роспатент поданы в отношении порядка 15 предприятий, ранее выпускавших воду на основании договоров с «Кавминкурортресурсами», которые были прекращены в августе 2025 года.

Роспатент уже удовлетворил одно из требований компании, признав, что после утраты доступа к источнику производитель не может выпускать продукцию под названием «Славяновская».

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Контролируемое Росимуществом АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР) добивается лишения ряда производителей минеральной воды "Славяновская" прав на использование этого наименования после прекращения договоров на добычу воды, рассказал Контролируемое Росимуществом АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР) добивается лишения ряда производителей минеральной воды "Славяновская" прав на использование этого наименования после прекращения договоров на добычу воды, рассказал "Ведомостям" представитель компании.

"Контролируемое " Росимуществом " АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР) попросило Роспатент лишить ряд производителей минеральной воды "Славяновская" прав на использование данного наименования", - сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя самой компании.

По данным издания, заявления в Роспатент поданы в отношении порядка 15 предприятий. Как следует из материалов ведомства, ранее эти производители выпускали воду на основании договоров с "Кавминкурортресурсами", однако в августе 2025 года такие соглашения были прекращены.

"Теперь компания решила сама сосредоточиться на выпуске такой продукции под этим названием", - пояснил газете представитель "Кавминкурортресурсов", комментируя прекращение сотрудничества с производителями.

Газета отмечает, что Роспатент уже удовлетворил одно из требований компании, придя к выводу, что после утраты доступа к источнику производитель не может выпускать продукцию, соответствующую требованиям к наименованию места происхождения товара "Славяновская".