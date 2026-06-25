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Владелец "Нарзана" хочет запретить производителям разливать "Славяновскую" - РИА Новости, 25.06.2026
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10:32 25.06.2026

Владелец "Нарзана" хочет запретить производителям разливать "Славяновскую"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка наливает минеральную воду
Девушка наливает минеральную воду - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Девушка наливает минеральную воду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • АО «Кавминкурортресурсы» (КМКР) добивается лишения ряда производителей минеральной воды «Славяновская» прав на использование этого наименования.
  • Заявления в Роспатент поданы в отношении порядка 15 предприятий, ранее выпускавших воду на основании договоров с «Кавминкурортресурсами», которые были прекращены в августе 2025 года.
  • Роспатент уже удовлетворил одно из требований компании, признав, что после утраты доступа к источнику производитель не может выпускать продукцию под названием «Славяновская».
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Контролируемое Росимуществом АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР) добивается лишения ряда производителей минеральной воды "Славяновская" прав на использование этого наименования после прекращения договоров на добычу воды, рассказал "Ведомостям" представитель компании.
"Контролируемое "Росимуществом" АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР) попросило Роспатент лишить ряд производителей минеральной воды "Славяновская" прав на использование данного наименования", - сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя самой компании.
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По данным издания, заявления в Роспатент поданы в отношении порядка 15 предприятий. Как следует из материалов ведомства, ранее эти производители выпускали воду на основании договоров с "Кавминкурортресурсами", однако в августе 2025 года такие соглашения были прекращены.
"Теперь компания решила сама сосредоточиться на выпуске такой продукции под этим названием", - пояснил газете представитель "Кавминкурортресурсов", комментируя прекращение сотрудничества с производителями.
Газета отмечает, что Роспатент уже удовлетворил одно из требований компании, придя к выводу, что после утраты доступа к источнику производитель не может выпускать продукцию, соответствующую требованиям к наименованию места происхождения товара "Славяновская".
КМКР принадлежат лицензии на добычу минеральных вод Кисловодского, Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железноводского месторождений. Компания также владеет правами на использование наименований по месту происхождения товара (НМПТ) минеральной воды "Ессентуки № 4", "Ессентуки № 17", "Славяновская", "Смирновская" и "Нарзан".
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