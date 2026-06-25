МВФ не сообщил, сколько средств передадут Каракасу после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный валютный фонд (МВФ) пока не готов сообщить, какой объем замороженных резервов Венесуэлы может быть передан Каракасу после землетрясения, так как это зависит от оценки разрушений.

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о создании первоначального фонда для восстановления страны после землетрясения с участием средств МВФ в размере 200 миллионов долларов.

МВФ все еще не предоставил Венесуэле доступ к замороженным резервам в размере около пяти миллиардов долларов, несмотря на заявления о готовности вернуть доступ к ним.

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время не готов сообщить, какой объем замороженных резервов Венесуэлы может быть передан Каракасу в помощь после землетрясения, поскольку это зависит от оценки разрушений, заявила на вопрос РИА Новости директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.

"Что касается объемов (средств - ред.) и подобных вещей, то очевидно, что мы проведем полную оценку потребностей. По мере того, как появится больше информации, мы сможем предоставить дополнительную информацию", - сказала она на вопрос агентства на брифинге.

При этом Козак подчеркнула, что фонд остается готов помочь венесуэльским властям.

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила в четверг, что для восстановления Венесуэлы после землетрясения будет создан первоначальный фонд с участием средств в МВФ в размере 200 миллионов долларов.

При этом МВФ все еще не предоставил Венесуэле доступ к замороженным резервам Каракаса в размере около пяти миллиардов долларов, несмотря на то, что еще в январе 2026 года Козак сообщала журналистам о готовности фонда вернуть республике доступ к ее резервам после возобновления отношений с организацией.

Ранее в четверг Родригес обратилась к частному бизнесу страны с просьбой предоставить технику для разбора завалов. Ее в стране не хватает. В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.