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МВФ не сообщил, сколько средств передадут Каракасу после землетрясения - РИА Новости, 25.06.2026
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18:16 25.06.2026
МВФ не сообщил, сколько средств передадут Каракасу после землетрясения

МВФ пока не сообщил, сколько средств передадут Каракасу после землетрясения

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПоследствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный валютный фонд (МВФ) пока не готов сообщить, какой объем замороженных резервов Венесуэлы может быть передан Каракасу после землетрясения, так как это зависит от оценки разрушений.
  • Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о создании первоначального фонда для восстановления страны после землетрясения с участием средств МВФ в размере 200 миллионов долларов.
  • МВФ все еще не предоставил Венесуэле доступ к замороженным резервам в размере около пяти миллиардов долларов, несмотря на заявления о готовности вернуть доступ к ним.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время не готов сообщить, какой объем замороженных резервов Венесуэлы может быть передан Каракасу в помощь после землетрясения, поскольку это зависит от оценки разрушений, заявила на вопрос РИА Новости директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"Что касается объемов (средств - ред.) и подобных вещей, то очевидно, что мы проведем полную оценку потребностей. По мере того, как появится больше информации, мы сможем предоставить дополнительную информацию", - сказала она на вопрос агентства на брифинге.
При этом Козак подчеркнула, что фонд остается готов помочь венесуэльским властям.
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила в четверг, что для восстановления Венесуэлы после землетрясения будет создан первоначальный фонд с участием средств в МВФ в размере 200 миллионов долларов.
При этом МВФ все еще не предоставил Венесуэле доступ к замороженным резервам Каракаса в размере около пяти миллиардов долларов, несмотря на то, что еще в январе 2026 года Козак сообщала журналистам о готовности фонда вернуть республике доступ к ее резервам после возобновления отношений с организацией.
Ранее в четверг Родригес обратилась к частному бизнесу страны с просьбой предоставить технику для разбора завалов. Ее в стране не хватает. В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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