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МВФ в ближайшие недели примет решение о выделении Киеву кредита - РИА Новости, 25.06.2026
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18:09 25.06.2026
МВФ в ближайшие недели примет решение о выделении Киеву кредита

МВФ скоро примет решение о выделении Киеву кредита в 700 миллионов долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство МВФ примет окончательное решение о выделении Украине почти 700 миллионов долларов кредитных средств в ближайшие недели.
  • После выплаты Украине 690 миллионов долларов совокупный размер выплат по новой программе помощи достигнет 2,2 миллиарда долларов.
  • Ранее МВФ одобрил новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) примет окончательное решение о выделении Украине почти 700 миллионов долларов кредитных средств в ближайшие недели, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"Совет (МВФ - ред.), как ожидается, обсудит эту оценку в ближайшие недели", - сообщила она на брифинге, комментируя сроки согласования Киеву нового транша кредитных средств.
Козак добавила, что после выплаты Украине указанной суммы в размере 690 миллионов долларов, по которой было достигнуто предварительное соглашение 12 июня, совокупный размер выплат по новой программе помощи достигнет 2,2 миллиарда долларов.
Руководство МВФ ранее одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева добавила, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.
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