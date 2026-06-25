МВФ в ближайшие недели примет решение о выделении Киеву кредита

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководство МВФ примет окончательное решение о выделении Украине почти 700 миллионов долларов кредитных средств в ближайшие недели.

После выплаты Украине 690 миллионов долларов совокупный размер выплат по новой программе помощи достигнет 2,2 миллиарда долларов.

Ранее МВФ одобрил новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года.

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) примет окончательное решение о выделении Украине почти 700 миллионов долларов кредитных средств в ближайшие недели, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.

"Совет ( МВФ - ред.), как ожидается, обсудит эту оценку в ближайшие недели", - сообщила она на брифинге, комментируя сроки согласования Киеву нового транша кредитных средств.

Козак добавила, что после выплаты Украине указанной суммы в размере 690 миллионов долларов, по которой было достигнуто предварительное соглашение 12 июня, совокупный размер выплат по новой программе помощи достигнет 2,2 миллиарда долларов.