В МВД рассказали, как мошенники обманывают россиян с топливом по записи

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники предлагают россиянам получить топливо по записи, после чего воруют Telegram-аккаунты.

Аферисты звонят людям от имени регионального минтранса и предлагают топливные талоны, прося назвать марку автомобиля и госномер, а затем просят установить приложение или продиктовать код подтверждения.

В МВД порекомендовали использовать в мессенджерах двухфакторную аутентификацию и не вводить данные из СМС на неизвестных сайтах.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам получить топливо по записи, после чего воруют Telegram-аккаунты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф.

Отмечается, что после новостей о ситуации на топливном рынке мошенники взялись за автомобилистов.

"Аферисты предлагают получить топливо по записи, без живой очереди. Для этого нужно указать на сайте номер телефона, привязанный к Telegram-аккаунту, и ввести полученный код. Если вы сделаете это, преступники перехватят управление вашей учетной записью", - говорится в сообщении

Кроме того, есть еще одна схема — распределение талонов на топливо якобы через специальную государственную программу.

Согласно материалам, мошенники также звонят людям от имени регионального минтранса и предлагают топливные талоны. Аферисты просят назвать марку автомобиля и госномер для внесения в вымышленную систему, а после просят установить приложение или продиктовать код подтверждения. Продиктовав код россияне рискуют потерять доступ к аккаунту в мессенджерах.

Отмечается, что преступники втираются в доверие, демонстрируя осведомленность и говоря о введении особого режима распределения топлива. Чтобы легенда выглядела правдивой, аферисты называют условия: заправка только в бак автомобиля или привязка конкретной АЗС.

"Мошенник предупреждает, что талон нужно активировать в течение 48 часов, иначе неиспользованный лимит вернется в резервный фонд и будет продан социальным службам. Из-за того, что решение нужно принять срочно, у человека нет возможности обдумать ситуацию", - говорится в материалах.

В МВД порекомендовали использовать в мессенджерах двухфакторную аутентификацию и не вводить данные из СМС на неизвестных сайтах.