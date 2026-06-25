Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как мошенники обманывают россиян с топливом по записи - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 25.06.2026
В МВД рассказали, как мошенники обманывают россиян с топливом по записи

В МВД рассказали, как мошенники обманывают автомобилистов с "топливом по записи"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники предлагают россиянам получить топливо по записи, после чего воруют Telegram-аккаунты.
  • Аферисты звонят людям от имени регионального минтранса и предлагают топливные талоны, прося назвать марку автомобиля и госномер, а затем просят установить приложение или продиктовать код подтверждения.
  • В МВД порекомендовали использовать в мессенджерах двухфакторную аутентификацию и не вводить данные из СМС на неизвестных сайтах.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам получить топливо по записи, после чего воруют Telegram-аккаунты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф.
Отмечается, что после новостей о ситуации на топливном рынке мошенники взялись за автомобилистов.
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
В Росфинмониторинге предупредили об использовании мошенниками ИИ
Вчера, 15:52
"Аферисты предлагают получить топливо по записи, без живой очереди. Для этого нужно указать на сайте номер телефона, привязанный к Telegram-аккаунту, и ввести полученный код. Если вы сделаете это, преступники перехватят управление вашей учетной записью", - говорится в сообщении.
Кроме того, есть еще одна схема — распределение талонов на топливо якобы через специальную государственную программу.
Согласно материалам, мошенники также звонят людям от имени регионального минтранса и предлагают топливные талоны. Аферисты просят назвать марку автомобиля и госномер для внесения в вымышленную систему, а после просят установить приложение или продиктовать код подтверждения. Продиктовав код россияне рискуют потерять доступ к аккаунту в мессенджерах.
Отмечается, что преступники втираются в доверие, демонстрируя осведомленность и говоря о введении особого режима распределения топлива. Чтобы легенда выглядела правдивой, аферисты называют условия: заправка только в бак автомобиля или привязка конкретной АЗС.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Т-Банк сообщил о росте числа атак мошенников на подростков
Вчера, 09:02
"Мошенник предупреждает, что талон нужно активировать в течение 48 часов, иначе неиспользованный лимит вернется в резервный фонд и будет продан социальным службам. Из-за того, что решение нужно принять срочно, у человека нет возможности обдумать ситуацию", - говорится в материалах.
В МВД порекомендовали использовать в мессенджерах двухфакторную аутентификацию и не вводить данные из СМС на неизвестных сайтах.
"Государственные органы не звонят с предложением о выдаче топлива, не запрашивают по телефону госномера и марки автомобилей, не присылают QR-коды через СМС", - заключается в сообщении.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
В Госдуме назвали главное правило защиты от мошенников
24 июня, 02:22
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала