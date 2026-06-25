МВД опровергло сообщения о мародерстве в Кушве

Краткий пересказ от РИА ИИ На город Кушва в Свердловской области вечером в понедельник обрушился смерч, в муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых опроверг информацию о мародерах в городе.

Он заявил, что улицы патрулируют наряды полиции и заявлений о мародерстве не поступало.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Информация о том, что в пострадавшей от смерча Кушве Свердловской области орудуют мародеры, не соответствует действительности, улицы муниципального образования круглосуточно патрулируют наряды полиции, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Вечером в понедельник на город Кушва Свердловской области обрушился смерч. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным ГУМЧС по региону, 16 человек обращались за медпомощью, повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных дома.

В четверг в Telegram-канале Ural Mash появилась публикация, что жители Кушвы третий день живут в полуразрушенных домах, так как "боятся за вещи", а "в городе орудуют мародеры".

"Информация Ural Mash о том, что на территории Кушвы орудуют мародеры, не соответствует действительности. Это откровенная провокация и самопиар. Улицы муниципального образования в круглосуточном режиме патрулируют наряды полиции. С момента урагана и до настоящего времени ни одного заявления в территориальный ОВД о фактах мародерства не поступало. Об этом меня официально заверило руководство отдела полиции Кушвы", – сказал Горелых.