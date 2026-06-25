МВД возбудило уголовное дело после поджога школьником колонки на АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестиклассник поджег колонку на АЗС в Подольске на фоне угроз удара ВСУ по месту встречи с незнакомкой из мессенджера.
- Возбуждено уголовное дело о теракте, школьник доставлен в территориальный отдел полиции.
- Официальный представитель МВД России Ирина Волк призвала детей и их родителей не выполнять указаний незнакомцев по телефону или в мессенджере и сообщать о происходящем в полицию.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Шестиклассник на фоне угроз удара ВСУ по месту, куда он пригласил на встречу незнакомку из мессенджера, поджег колонку на АЗС в Подольске, возбуждено дело о теракте, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Возгорание произошло днем на одной из подольских АЗС. В результате происшествия выгорела топливораздаточная колонка. Обошлось без пострадавших. Мои коллеги ... установили личность предполагаемого злоумышленника – местного шестиклассника. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в территориальный отдел полиции", - написала она на платформе "Макс".
Как рассказал 13-летний школьник, в мессенджере он начал общаться с девушкой, в ходе беседы отправил ей данные геолокации для встречи. После этого с ним на связь вышел мужчина, который заявил, что геометка будет использована для ударов ВСУ. В итоге мошенники угрозами заставили школьника поджечь топливную колонку на АЗС.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о теракте, устанавливаются причастные.
"Напоминаю детям и их родителям – не выполняйте никаких указаний, поступающих от незнакомых людей по телефону или в мессенджере. Это может привести к самым тяжким последствиям. Незамедлительно сообщите о происходящем в полицию", - призвала Волк.