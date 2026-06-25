МВД возбудило уголовное дело после поджога школьником колонки на АЗС

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Шестиклассник на фоне угроз удара ВСУ по месту, куда он пригласил на встречу незнакомку из мессенджера, поджег колонку на АЗС в Подольске, возбуждено дело о теракте, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.